Сладко — цветочная коробочка от «RED ROSE» удивит любого

Цветы в букете, корзинке это всегда красиво, но если хочется чего то нового, стоит приобрести коробочку с цветами и сладостями. Это отличный подарок по любому случаю, не только приятный, но еще и вкусный.
Подарив такой презент можно точно рассчитывать на приглашение к чаепитию, ведь вдвойне приятно разделить свою радость с кем то. По желанию, сладости можно заменить чем-то другим. Мы работаем, чтобы дарить красоту и любовь этому миру!
RED ROUS» это всегда
- Свежие цветы;
- Индивидуальный подход;
- Недорогие оригинальные композиции-сумочки от 450 руб;
- Помощь в выборе и разумная цена за отличное качество товара.
Номер для заказа букетов: 8 -913- 947- 85- 04
Источник: Раздел Цветочного магазина RED ROSE на сайте Весь Бердск