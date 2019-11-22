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Сладко — цветочная коробочка от «RED ROSE» удивит любого

08:38 22.11.2019 Фото: Цветочный Магазин RED ROSE
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Сладко цветочная коробочка от «RED ROSE» удивит любого
«RED ROSE» удивит каждого своими сладкими, цветочными композициям

Цветы в букете, корзинке это всегда красиво, но если хочется чего то нового, стоит приобрести коробочку с цветами и сладостями. Это отличный подарок по любому случаю, не только приятный, но еще и вкусный.

Подарив такой презент можно точно рассчитывать на приглашение к чаепитию, ведь вдвойне приятно разделить свою радость с кем то. По желанию, сладости можно заменить чем-то другим.  Мы работаем, чтобы дарить красоту и любовь этому миру!

RED ROUS» это всегда

  • Свежие цветы;
  • Индивидуальный подход;
  • Недорогие оригинальные композиции-сумочки от 450 руб;
  • Помощь в выборе и разумная цена за отличное качество товара.

Номер для заказа букетов: 8 -913- 947- 85- 04

Источник: Раздел Цветочного магазина RED ROSE на сайте Весь Бердск

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