Сладко — цветочная коробочка от «RED ROSE» удивит любого

«RED ROSE» удивит каждого своими сладкими, цветочными композициям

Цветы в букете, корзинке это всегда красиво, но если хочется чего то нового, стоит приобрести коробочку с цветами и сладостями. Это отличный подарок по любому случаю, не только приятный, но еще и вкусный.

Подарив такой презент можно точно рассчитывать на приглашение к чаепитию, ведь вдвойне приятно разделить свою радость с кем то. По желанию, сладости можно заменить чем-то другим. Мы работаем, чтобы дарить красоту и любовь этому миру!

RED ROUS» это всегда

Свежие цветы;

Индивидуальный подход;

Недорогие оригинальные композиции-сумочки от 450 руб;

Помощь в выборе и разумная цена за отличное качество товара.

Номер для заказа букетов: 8 -913- 947- 85- 04

Источник: Раздел Цветочного магазина RED ROSE на сайте Весь Бердск