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Красота

Стильные оправы для женских очков в салоне «VR- Оптика»

09:48 22.11.2019 Фото: pixabay.com
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Качественные, долговечные оправы от салона «VR — Оптика» для женских очков гарантируют комфорт при ношении и стильный внешний вид.

Стильные оправы для женских очков в салоне «VR Оптика»
Женская оправа для очков должна быть красивой

Женская оправа для очков должна быть красивой, согласны? VR ОПТИКА предлагает вам коллекцию женских очковых оправ от именитых дизайнеров. Наши оправы не только красивые, но и надежные – ведь вы носите очки не только для создания образа умной современной женщины. Качественные, долговечные оправы для женских очков гарантируют комфорт при ношении и стильный внешний вид.

Оправы отличаются не только по цвету, но и по форме, что еще больше расширяет возможности выбора. Вы сможете подобрать красивые женские оправы для очков на любой случай жизни, будь то деловая встреча или романтический ужин. Мы являемся партнерами многих официальных производителей оптических товаров Китая, Южной Кореи, Италии, Франции, Бельгии, Германии, что позволяет нам обеспечить максимально низкий уровень цен при высоком качестве продукции.

Добро пожаловать в салоны «VR- Оптика»!

Вас ждут ежедневно:

г. Бердск, ул. Лелюха, 26, тел. 303-43;

Оптика «NEXT» ул. Красная Сибирь, 136;

ул. Ленина, 6/1, ТРЦ «Астор», тел. 5-62-61

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел Салона «VR — Оптика» на сайте Весь Бердск

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