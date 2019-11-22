Скончалась на четвертые сутки после смертельного ДТП пассажирка из Mazda RX-8 в ЦГБ Бердска

Родные погибшей хотят забрать тело для погребения в Турцию. 31-летняя девушка умерла в реанимации 21 ноября от серьезной черепно-мозговой травмы, не приходя в сознание.

«Мазда» не подлежит восстановлению

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», днем 21 ноября скончалась в реанимации супруга погибшего в воскресном ДТП Ильи Боровикова. Она родом из Турции. Родные умершей намерены забрать тело на родину для захоронения.

Все время с 17 ноября, когда произошла смертельная авария на трассе Р-256 у ТЦ «Колорлон», 31-летняя турчанка находилась в критическом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, но не делали утешительных прогнозов. Слишком тяжелыми оказались травмы. Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск» у пострадавшей буквально был раскроен череп, что привело к повреждению мозга, множественные переломы.

Полицейские разбираются в обстоятельствах трагического ДТП. По уточненной информации из пресс-службы управлении МВД по Новосибирской области, за рулем грузового «МАНа» находился 51-летний житель Барнаула. Смертельная авария произошла 17 ноября около 11.50 на 39-м км, напротив ТЦ «Колорлон». Бердчанин, управляя автомобилем «Мазда RX-8», двигался по автодороге Р-256 «Новосибирск-Ташанта» со стороны Новосибирска в направлении Искитима. Не справившись с управлением, он выехал на встречку, где допустил столкновение с грузовым автомобилем.