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Скончалась на четвертые сутки после смертельного ДТП пассажирка из Mazda RX-8 в ЦГБ Бердска

09:08 22.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МВД по НСО
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Родные погибшей хотят забрать тело для погребения в Турцию. 31-летняя девушка умерла в реанимации 21 ноября от серьезной черепно-мозговой травмы, не приходя в сознание.

Скончалась на четвертые сутки после смертельного ДТП пассажирка из Mazda RX 8 в ЦГБ Бердска
«Мазда» не подлежит восстановлению

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», днем  21 ноября скончалась в реанимации супруга погибшего в воскресном ДТП Ильи Боровикова. Она родом из Турции. Родные умершей намерены забрать тело на родину для захоронения.

Все время с 17 ноября, когда произошла смертельная авария на трассе Р-256 у ТЦ «Колорлон», 31-летняя турчанка находилась в критическом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, но не делали утешительных прогнозов. Слишком тяжелыми оказались травмы. Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск» у пострадавшей буквально был раскроен череп, что привело к повреждению мозга, множественные переломы.

Полицейские разбираются в обстоятельствах трагического ДТП. По уточненной информации из пресс-службы управлении МВД по Новосибирской области, за рулем грузового «МАНа» находился 51-летний житель Барнаула. Смертельная авария произошла 17 ноября около 11.50 на 39-м км, напротив ТЦ «Колорлон». Бердчанин, управляя автомобилем «Мазда RX-8», двигался по автодороге Р-256 «Новосибирск-Ташанта» со стороны Новосибирска в направлении Искитима. Не справившись с управлением, он выехал на встречку, где допустил столкновение с грузовым автомобилем.

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