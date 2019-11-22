Учителя и воспитателя инвалидом ищут в Бердске

10 работодателям для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты нужны уборщик производственных и служебных помещений, продавец продовольственных товаров, оператор автоматической линии.

В Бердске пройдет Декада инвалидов

Международный День инвалидов отмечается 3 декабря. Традиционно, к этому дню приурочена Декада инвалидов.

01.12.201-10.12.2019-Телефонная «Горячая линия» телефон 2 77 27, консультация по вопросам занятости инвалидов.

02.12.2019-«День открытых дверей» для граждан с ограниченными возможностями здоровья «Все в твоих руках» по вопросам занятости инвалидов: программа временного трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья, программа «Успешный старт» для инвалидов молодого возраста, профессиональное обучение и переобучение граждан, программа самозанятости инвалидов.

04.12.2019-Специализированная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями «С уверенностью в завтрашний день!»: будут предложены вакансии 10 работодателей для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты уборщик производственных и служебных помещений, воспитатель детского сада, учителя средней школы, продавец продовольственных товаров, оператор автоматической линии и другие.

Источник: berdsk.nso.ru