22.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Учителя и воспитателя инвалидом ищут в Бердске

09:45 22.11.2019 Фото: pixabay.com
1 0

10 работодателям для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты нужны уборщик производственных и служебных помещений, продавец продовольственных товаров, оператор автоматической линии.

Учителя и воспитателя инвалидом ищут в Бердске
В Бердске пройдет Декада инвалидов

Международный День инвалидов отмечается 3 декабря. Традиционно, к этому дню приурочена Декада инвалидов.

01.12.201-10.12.2019-Телефонная «Горячая линия» телефон 2 77 27, консультация по вопросам занятости инвалидов.

02.12.2019-«День открытых дверей» для граждан с ограниченными возможностями здоровья «Все в твоих руках» по вопросам занятости инвалидов: программа временного трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья, программа «Успешный старт» для инвалидов молодого возраста, профессиональное обучение и переобучение граждан, программа самозанятости инвалидов.

04.12.2019-Специализированная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями «С уверенностью в завтрашний день!»: будут предложены вакансии 10 работодателей для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты уборщик производственных и служебных помещений, воспитатель детского сада, учителя средней школы, продавец продовольственных товаров, оператор автоматической линии и другие.

Источник: berdsk.nso.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Инвалидов трудно трудоустроить?

Аноним, 22 ноября 2019 10:14
Как понять название статьи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умер в очереди за справкой от нарколога для водительских прав пенсионер в Казани
10:45 22-11-2019
Умер в очереди за справкой от нарколога для водительских прав пенсионер в Казани
В каком регионе России дешевле всего содержать автомобиль?
10:44 22-11-2019
В каком регионе России дешевле всего содержать автомобиль?
БердскНежных и забавных мам нарисовали 198 детей в Бердске
10:30 22-11-2019
Нежных и забавных мам нарисовали 198 детей в Бердске
БердскСгорел частный дом и сарай на ул. Маяковского в Бердске 1
10:18 22-11-2019
Сгорел частный дом и сарай на ул. Маяковского в Бердске
Видео стрельбы разъяренного мужа с балкона в Ленинградской области появилось в Сети
10:15 22-11-2019
Видео стрельбы разъяренного мужа с балкона в Ленинградской области появилось в Сети
Дочатились: Запретила продавать смартфоны без российского ПО Госдума 1
10:00 22-11-2019
Дочатились: Запретила продавать смартфоны без российского ПО Госдума
Стильные оправы для женских очков в салоне «VR- Оптика»
09:48 22-11-2019
Стильные оправы для женских очков в салоне «VR- Оптика»
Учителя и воспитателя инвалидом ищут в Бердске 1
09:45 22-11-2019
Учителя и воспитателя инвалидом ищут в Бердске
1 трлн рублей должны принести россияне на добровольные пенсии в 2020 году 1
09:30 22-11-2019
1 трлн рублей должны принести россияне на добровольные пенсии в 2020 году
Взорвался на старте космический корабль Илона маска SpaceX Starship Mk1 9
09:15 22-11-2019
Взорвался на старте космический корабль Илона маска SpaceX Starship Mk1