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Дочатились: Запретила продавать смартфоны без российского ПО Госдума

10:00 22.11.2019 Фото: pixabay.com
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Закон направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, будет способствовать развитию российских IT-компаний и «поставит их в равную высококонкурентную среду» с зарубежными корпорациями.

Дочатились: Запретила продавать смартфоны без российского ПО Госдума
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Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств: в частности, на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Авторами инициативы стали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.
Полный список гаджетов, программного обеспечения и порядок его установки определит правительство.
«Мы планируем рассмотреть закон о российским ПО на заседании комитета в пятницу и потом на пленарном заседании в понедельник», — сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Совета Федерации по экономполитике Сергей Калашников.

Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее заявлял, что закон направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, будет способствовать развитию российских IT-компаний и «поставит их в равную высококонкурентную среду» с зарубежными корпорациями.
В июле Жигарев, Гутенев, Николаев и Ющенко также внесли законопроект об административной ответственности за нарушение запрета на продажу отдельных видов электронных устройств без предустановленного российского ПО с 1 января 2021 года. Штраф для юрлиц предлагается установить в размере от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч. Пока документ не прошел первое чтение.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Что изменится?

Поросёнок Пётр, 22 ноября 2019 10:33
В этой ситуации интересно, как поведёт себя Apple, яблочники явно не будут ничего стороннего устанавливать на свою продукцию и могут попросту покинуть российский рынок, но, учитывая безумную популярность Айфонов среди наших чиновников самого высшего уровня, как знать, может быть для Тима Кука и сделают исключение, Димон просто не переживёт, если у него Айфон отберут

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