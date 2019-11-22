Отправку код с призывом «убивать евреев» клиенту Сбербанк

Сбербанк в Twitter сначала ответил, что «на скриншоте хорошо видно, что пароль отредактирован», объяснив пост тем, что «кто-то явно хочет нас подставить». Однако затем финансовая организация признала подлинность сообщения с таким кодом.

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Пользователь Twitter показал скриншот СМС от банка с просьбой использовать пароль CRYVKILLJEWS — в нем можно увидеть фразу «Плачь, убивай евреев». В банке пообещали пересмотреть процесс автоматической генерации кодов.

Пользователь Twitter Чапаев (Chapaeff) опубликовал скриншот СМС-сообщения от Сбербанка с предложением взять кредит на персональных условиях. Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).

Сбербанк в Twitter сначала ответил, что «на скриншоте хорошо видно, что пароль отредактирован», объяснив пост тем, что «кто-то явно хочет нас подставить». Однако затем финансовая организация признала подлинность сообщения с таким кодом. «Это и правда никакой не фотошоп. Сами удивлены, но эта ситуация — чистая случайность. Наш генератор кодов совсем никого не хотел обидеть», — заявили в банке.

Пользователь IV опубликовал в своем Twitter два скриншота переписки Чапаева со Сбербанком, на которых видно, что представители банка сначала ответили на пост: «Что именно вас смущает?», однако потом сообщение исчезло.

В пресс-службе Сбербанка РБК объяснили, что код, отправленный клиенту посредством СМС, представляет собой набор случайных символов. «Механизм генерации такого большого количества уникальных сочетаний символов осуществляется системой автоматически и не предполагает участие сотрудника. Мы приносим свои извинения и в ближайшее время пересмотрим процесс формирования кода участника», — говорится в сообщении кредитной организации.

Источник: РБК