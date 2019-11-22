Умер в очереди за справкой от нарколога для водительских прав пенсионер в Казани

Мужчина стоял в очереди, а потом упал. Вызвали скорую, приехала не сразу. Позвали врача, он пришел с глицином и монометром.

В Казани пенсионер умер в очереди за справкой от нарколога для водительских прав

Мужчина стоял в очереди, а потом упал.

В Республиканском наркологическом диспансере на улице Тунакова в Казани умер 73-летний водитель, пришедший за справкой для водительских прав. Мужчина стоял в очереди, а потом упал.

«Вызвали скорую, приехала не сразу. Позвали врача, он пришел с глицином и монометром. Мужчина был уже в возрасте, хотел подойти поближе, но оступился и упал», – сообщают очевидцы.

Собственный источник в оперативных службах подтвердил KazanFirst, что смерть не носит криминальный и насильственный характер. Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, в Набережных Челнах в наркодиспансере произошла драка в очереди на медкомиссию. А В Нижнекамске наркологи за день приняли 300 человек, хотя обычно бывает не больше 30.

Напомним, что 22 ноября вступают в силу изменения в медосвидетельствовании для получения водительских прав. Новшества касаются всех водителей – лишенных водительских прав, тех, кто получает права впервые и тех, кто хочет продлить их действие. К анализу мочи на содержание наркотивок добавляется исследование крови на хронический алкоголизм, в связи с покупкой новых реактивов увеличится стоимость прохождения обследования у нарколога, а также время.

Источник: kazanfirst.ru