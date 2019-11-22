Иностранными агентами за сотрудничество с зарубежными СМИ признают россиян

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий признавать иностранными агентами граждан и организации, сотрудничающие со СМИ-иноагентом.
В соответствии с документом, юридические или частные лица могут быть признаны иностранными агентами, если они создают материалы для СМИ-иноагентов или распространяют их, а также получают из-за рубежа деньги и имущество.
Кроме того, закон обязывает СМИ-иноагентов указывать, что их материалы созданы иностранным агентом, такая же пометка должна стоять и при цитировании. Для работы в России иностранное СМИ-иноагент должно учредить российское юридическое лицо, через которое будет распространять информацию. Те ресурсы, что уже числятся в реестре Минюста, должны сделать это до 1 февраля, остальные — в течение месяца после того, как их признают иностранным агентом.
Законопроект о регулировании в России работы СМИ-иноагентов еще в 2017 году внесли в Госдуму вице-спикер Петр Толстой и Леонид Левин. Нижняя палата приняла его в первом чтении летом прошлого года. Поправки, касающиеся признания иноагентами физических и юридических лиц, предложили глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов и глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.
Президент Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ в конце ноября 2017 года. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны средства массовой информации, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Сейчас в реестре Минфина числятся десять СМИ, в том числе «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода» и его различные медиапроекты.
Принятие этого закона стало вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
Источник: РИА Новости
Вице-премьер Дмитрий Козак имеет ВНЖ Швейцарии.
Вице-премьер Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров имеет ПМЖ Испании.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии.
Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании.
Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции.
Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра.
Заместитель министра культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии
Губернаторы:
Андрей Воробьёв губернатор Московской области имеет ВНЖ Испании и Израиля
.Александр Усс губернатор Красноярского края имеет ВНЖ Германии.
Станислав Воскресенский губернатор Ивановской области имеет гринкарту США.
Борис Дубровский экс-губернатор Челябинской области имеет ВНЖ Швейцарии.
Максим Ликсутов вице-мэр Москвы, глава Департамента транспорта имеет гражданство Кипра.
Члены Совета Федерации:
Валерий Пономарёв имеет гражданство Великобритании.
Борис Невзоров имеет гражданство Кипра.
Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии.
Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании.
Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии.
Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании.Сулейман Керимов имеет ПМЖ Франции.
Депутаты Государственной Думы:
Александр Жуков – ВНЖ Великобритании.
Андрей Голушко – ВНЖ Франции.
Григорий Аникеев – гражданство Испании.
Александр Прокопьев – ПМЖ Кипра.
Айрат Хайруллин – ПМЖ Испании.
Леонид Симановский – гражданство Израиля и ПМЖ Кипра.
Ризван Курбанов –ПМЖ Турции.
Михаил Щапов – ВНЖ Испании.
Александр Кравец – ПМЖ Черногории.
Григорий Балыхин – ПМЖ Черногории.
Елена Бондаренко – ВНЖ Италии.
Игорь Лебедев – грин-карта США.
Вячеслав Никонов – гражданство США.
Александр Ремезков – грин-карта США.
Николай Борцов – гражданство Великобритании.
Отари Аршба – гражданство Грузии.
В принципе, это все что нужно знать о власти. И о соблюдении законов РФ.
Они будут считаться иностранными агентами?