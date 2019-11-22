22 ноября в 01:49 (мест) в Бердске пожар произошел в частном доме на ул. Маяковского. На одном из участков сгорели: частный дом и два сарая. Собственник дома был эвакуирован до прибытия пожарной охраны. На соседнем участке огнем была повреждена кровля дома по всей площади и перекрытия. В 05:31 (мест) пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, сообщает МЧС по Новосибирской области.
Сгорел частный дом и сарай на ул. Маяковского в Бердске
Собственник дома был эвакуирован до прибытия пожарной охраны. На соседнем участке огнем была повреждена кровля дома по всей площади и перекрытия.
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От редакции
Как избежать трагедии?
Аноним, 22 ноября 2019 10:31
курьер а это где в Бердске судя по фото такой частный дом.
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