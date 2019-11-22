Сгорел частный дом и сарай на ул. Маяковского в Бердске

Пожар тушили 4 часа

22 ноября в 01:49 (мест) в Бердске пожар произошел в частном доме на ул. Маяковского. На одном из участков сгорели: частный дом и два сарая. Собственник дома был эвакуирован до прибытия пожарной охраны. На соседнем участке огнем была повреждена кровля дома по всей площади и перекрытия. В 05:31 (мест) пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, сообщает МЧС по Новосибирской области.