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Снимал на камеру изнасилование в рот селянки приятелем житель Омска

12:15 22.11.2019 Фото: Unsplash
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Женщина выпивала с двумя приятелями. Во время этого один из них предложил женщине оральный секс. Она ответила на предложение отказом. Это задело мужчину, он обиделся, избил ее и принудил орально удовлетворить его.

Снимал на камеру изнасилование в рот селянки приятелем житель Омска
Сельчанка ответила на предложение отказом

СУСК возбудил уголовное дело.
Как стало известно порталу Om1.ru, в июле этого года 40-летняя жительница одного из сел Знаменского района Омской области выпивала с двумя приятелями. Во время этого один из них предложил женщине оральный секс. Сельчанка ответила на предложение отказом. Это задело мужчину, он обиделся, избил ее и принудил орально удовлетворить его.

Третий участник событий не стал заступаться за женщину и начал снимать происходящее на видео. Известно также, что 39-летний подозреваемый был судим 8 раз.

«Потерпевшая не стала обращаться в правоохранительные органы. Но видео пошло по селу и недавно попало в поле зрения полицейских. В отношении подозреваемого вчера возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Он водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об аресте», — рассказал порталу Om1.ru следователь Тарского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области Альфред Валеев.

Источник: om1.ru

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От редакции

Извращенцы?

Аноним, 22 ноября 2019 12:28
однозначно.
причем 40-летняя женщина в том числе!
Это что же в голове иметь надо чтобы сесть бухать с 8-раз судимым мужиком?
И его другом....
Аноним, 22 ноября 2019 13:03
какая баба такие и приятели.. таких не жалко
Алиса, 22 ноября 2019 13:43
Откусила бы и все
Аноним, 22 ноября 2019 13:51
Без видео не зачёт. С другой стороны с учётом озвученных обстоятельств есть вероятность, простите, блевануть от просмотра этого видео.
Новый мэр, 22 ноября 2019 14:05
"Потерпевшая не стала обращаться в правоохранительные органы. Но видео пошло по селу и недавно попало в поле зрения полицейских" За очередным просмотром

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