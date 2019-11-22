Снимал на камеру изнасилование в рот селянки приятелем житель Омска

Женщина выпивала с двумя приятелями. Во время этого один из них предложил женщине оральный секс. Она ответила на предложение отказом. Это задело мужчину, он обиделся, избил ее и принудил орально удовлетворить его.

Сельчанка ответила на предложение отказом

СУСК возбудил уголовное дело.

Как стало известно порталу Om1.ru, в июле этого года 40-летняя жительница одного из сел Знаменского района Омской области выпивала с двумя приятелями. Во время этого один из них предложил женщине оральный секс. Сельчанка ответила на предложение отказом. Это задело мужчину, он обиделся, избил ее и принудил орально удовлетворить его.

Третий участник событий не стал заступаться за женщину и начал снимать происходящее на видео. Известно также, что 39-летний подозреваемый был судим 8 раз.

«Потерпевшая не стала обращаться в правоохранительные органы. Но видео пошло по селу и недавно попало в поле зрения полицейских. В отношении подозреваемого вчера возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Он водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об аресте», — рассказал порталу Om1.ru следователь Тарского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области Альфред Валеев.

Источник: om1.ru