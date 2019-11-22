Маткапитал за четвёртого ребёнка предложили выдавать россиянкам в Госдуме

Проектом федерального закона предлагается дополнить перечень категорией — женщинами родившими четвертого ребенка, вне зависимости от того воспользовались они правом на получение материнского капитала ранее или нет.

В ЛДПР предложили давать маткапитал за четвёртого ребёнка

В России предложили установить право на получение материнского капитала для женщин, которые родили или усыновили четвёртого ребёнка после 1 января 2019 года. Соответствующий законопроект внёс в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Сейчас этим документом установлено, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении второго ребёнка или последующих детей у ряда категорий граждан.

В частности, его могут получить женщины, которые родили или усыновили третьего ребёнка или последующих детей с 1 января 2007 года. При этом такая возможность предусмотрена лишь в том случае, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

«Проектом федерального закона предлагается дополнить перечень категорией — женщинами родившими четвертого ребенка, вне зависимости от того воспользовались они правом на получение материнского капитала ранее или нет», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что такая норма призвана стимулировать создание многодетных семей, в которых количество рожденных (усыновленных) детей не менее четырёх. Также это позволит «эффективнее реализовывать заявленную в преамбуле настоящего Федерального закона цель по созданию условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь», считает автор инициативы.

Источник: pnp.ru