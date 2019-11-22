Оставила ночевать ребенка в заповеднике «Лосиный остров» в феврале сумасшедшая мать в Москве

В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой женщина признана нуждающейся в принудительном лечении.

В Москве завершено расследование уголовного дела об оставлении ребенка матерью на территории заповедника

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины, уличенной в совершении общественно опасных деяний, которые подпадают под признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью в отношении малолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

В утреннее время 18 февраля на территории заповедника «Лосиный остров» найден малолетний ребенок.

Следствием установлено, что накануне вечером мальчика на территории заповедника оставила мать, ограничив возможность его передвижения. Ребенок находился один в лесном массиве продолжительный период в ночное время суток при отрицательной температуре окружающего воздуха.

В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой женщина признана нуждающейся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемых деяний она не могла осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.

Уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.

Источник: Следком