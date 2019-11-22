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Убедить 97-летнюю фронтовичку взять 1,6 млн рублей на покупку квартиры хочет власть Бердска

12:00 22.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мария Левина устно отказалась от государственных денег по президентской программе, так как ей уже подарили квартиру. Но пока от нее нет ни официального отказа, ни действий для покупки жилья.

Убедить 97 летнюю фронтовичку взять 1,6 млн рублей на покупку квартиры хочет власть Бердска
Мария Левина чувствует себя обманутой

В ближайшее время в мэрии Бердска созовут межведомственную комиссию, чтобы определить судьбу квартиры 97-летней фронтовички Марии Левиной. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Напомним, что участнице Великой Отечественной войны, проживающей в Бердске, областной бюджет выделил по президентской программе обеспечения благоустроенным жильем фронтовиков 1,6 млн рублей. На эти деньги предполагается купить Марии Игнатьевне квартиру. Этого она добивалась, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 2015 года. Она плакала и обращалась к Путину, когда узнала, что в получении квартир ее обошли вдовы умерших фронтовиков.

В 2019-м ее щитовой домик 1961 года постройки признали аварийным, непригодным для проживания, что позволило ей претендовать на улучшение жилищных условий по федеральной программе. И пока длились эти формальности, благотворительный фонд «+7» летом подарил Марии Левиной квартиру с обстановкой. В октябре она решила отказаться от 1,6 млн государственных рублей — дескать, квартира у нее уже есть. Впрочем, до сих пор это громкое заявление она не оформила документально, подтвердил замглавы Бердска.

— Пока она ничего не написала. Будем проводить комиссию и решать. Дело в том, что от нее не поступило официального отказа от денег, но и никаких действий она не предпринимает, которые позволили бы нам действовать, — прокомментировал 22 ноября Владимир Захаров.

По его словам, под действиями понимается необходимость прописать ее 68-летнего сына на новой, подаренной фондом жилплощади. Иначе Мария Игнатьевна не будет считаться нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Однако участница Великой Отечественной войны высказала желание жить в своем стареньком доме до конца своих дней. То есть она не собирается переезжать и в имеющееся у нее благоустроенное жилье от фонда. Эта квартира после смерти Марии Левиной останется ее сыну Борису Александровичу. А он не хочет выписываться из частного дома, где живет с матерью, опасаясь потерять права на него. Между тем, он не потеряет прав на частную собственность матери, переехав в другое жилье. Об этом ему говорят чиновника, но пожилой человек им не верит.

Владимир Захаров, который принимал непосредственное участие и в признании щитового домика Левиных непригодным для проживания, и в выбивании средств, намерен все-таки уговорить Марию Игнатьевну купить квартиру. Он считает возмутительным тот факт, что «подняли на уши» чиновников, СМИ, требовали «справедливости» с 2015 года, а когда вопрос решился, заявили, что «ничего не надо».

В октябре бюджет Новосибирской области перечислил Бердску 1,6 млн рублей на покупку квартиры для Марии Игнатьевны. Жилье она вправе выбрать сама. Но теперь оно оказалось ей не нужно.

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От редакции

Почему не берет деньги?

Аноним, 22 ноября 2019 14:14
НВР:
потому что она всех обманула.Уже берут сомнения-а воевала ли старушка.Бабушке хочется всего и сразу.Оказалось,что и в доме жить можно.Привык человек все брать

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