Парню с одним глазом и ухом из Новосибирска после письма Путину выдали инвалидность. А потом отобрали

В поликлинике врачи сказали Павлу Некрасову:„У тебя есть еще один глаз и еще одно ухо“. Опухоль удалили и опасности больше нет.

© vk.com. Павел Некрасов

Житель Новосибирска Павел Некрасов частично потерял слух и зрение из-за перенесенной доброкачественной опухоли. Медицинская комиссия отказала ему в инвалидности, но после того, как он обратился к Владимиру Путину, инвалидность установили. Но в 2019 году ее отобрали, и теперь молодой человек не может льготно учиться в вузе — вместо этого ему предложили делать «закладки».

Павлу Некрасову девятнадцать лет. В 2016 году он обратился в районную поликлинику с головными болями, но врачи ничего не заподозрили. Вскоре у Некрасова начал пропадать слух, тогда невролог отправил его на МРТ — результаты показали доброкачественную опухоль мозга. В нейрохирургическом центре подтвердили диагноз и поставили подростка на квоту, а через десять дней сделали операцию. После нее Некрасов провел полтора месяца в реанимации.

«Весь одиннадцатый класс ушел на восстановление, — рассказал Тайге.инфо Некрасов. — За эти полтора месяца у меня атрофировалось зрение и слух. После нейрохирургии перевели в областную больницу, оттуда уже выписали домой. Стал разрабатывать лицевой нерв и потихоньку вставать, выходил на прогулки, понемногу увеличивал расстояние, стал самостоятельно добираться до школы и до поликлиники, сейчас могу даже бегать недолго».

У молодого человека атрофировались слуховой и зрительный нервы. Одно ухо совсем не слышит, левый глаз не закрывается.

За время долгой реабилитации Павел хорошо выучил английский. Он мечтает стать врачом-генетиком, но поступить в медицинский вуз на льготных условиях не может, потому что у него отобрали инвалидность.

«После выписки из больницы я еще был несовершеннолетним, и мама сразу подала документы на выдачу инвалидности. Комиссия по МСЭ мне отказала и сослалась на то, что процесс восстановления еще не закончился. Тогда мама написала письмо [президенту РФ] Владимиру Путину. После нашего обращения проверили районную поликлинику и нейрохирургический центр. В итоге поставили третью группу инвалидности», — уточнил Некрасов.

Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, его попросили заново пройти процедуру получения инвалидности. Комиссия по медико-социальной экспертизе (МСЭ) снова отказала ему в третьей группе.

«Они объясняют это тем, что опухоль удалили и опасности больше нет. Мне сказали: „У тебя есть еще один глаз и еще одно ухо“, — вспомнил Павел. — А кто меня возьмет на работу с такими данными? В отделе занятости ответили, что раз инвалидности нет, то они не будут обращать внимание на мои проблемы».

В сентябре 2019 года Некрасов написал второе письмо Путину, но ответа не последовало. Вскоре у семьи начались проблемы с деньгами, и Павел стал искать работу. Единственным местом, куда он смог устроиться стала доставка еды: «Однажды мне даже на почту пришло письмо с предложением закладывать наркотики по городу. Все, что я зарабатываю в доставке, идёт на оплату врачей. В поликлинике ко мне даже подойти боятся, говорят: „Откуда чудо такое пришло с такими болезнями“ и ничего не могут сделать».

Павел хочет поменять работу, потому что с глазом, который не закрывается, очень сложно долго находиться на морозе. «В одной из клиник мне сказали, что нерв еще может восстановиться, и проблему с тем, что глаз не закрывается можно решить, но видеть им нормально я не буду уже никогда. На левое ухо тоже навсегда глухим остался», — объяснил он.

Мать Павла Некрасова обращалась к новосибирскому губернатору Андрею Травникову, после чего юношу пригласил врач поликлиники и объяснил, что ничего сделать нельзя. Некрасову не выдают и бесплатно положенные капли, потому что они не входят в перечень жизненно-важных препаратов.

«Мама ходила в соцзащиту. Там ей сказали: „Вам что, вещи нужны? Что вы от нас хотите?“», — вспоминает Павел.

Сейчас главная цель Павла Некрасова — вернуть инвалидность и решить, как дальше проходить реабилитацию. Он готовится к экзаменам для поступления в медтехникум, но уточняет, что ему важно получить именно высшее образование, а не «рабочую специальность».

Источник: tayga.info