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Мертвого 7-классника нашли в квартире Новосибирска

13:15 22.11.2019 Фото: СК РФ
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В Следственном комитете подтвердили факт гибели ребёнка, отметив, что проводится доследственная проверка.

Мертвого 7 классника нашли в квартире Новосибирска
Тело школьника нашли в Новосибирске

В Новосибирске найден труп школьника; следователи выясняют причину гибели ребёнка.

Рано утром, 20 ноября, в одной из квартир Заельцовского района Новосибирска было обнаружено тело школьника. Мальчик учился в седьмом классе. Причины гибели подростка пока неизвестны.

В Следственном комитете подтвердили факт гибели ребёнка, отметив, что проводится доследственная проверка.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти несовершеннолетнего», – рассказал Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя управления.

Источник: sib.fm

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От редакции

Почему умер?

Аноним, 22 ноября 2019 13:38
НВР: Можно даже не знакомясь с материалами дела утверждать, что причиной смерти стало самоубийство - это вам любой бастрыкинский следователь подтвердит.
А если родственники будут не согласны - обвинить их в убийстве своего ребенка.
Схемка работает. по всей стране.
Аноним, 22 ноября 2019 14:13
Шарики с веселящим газом были, табачные изделия были, пьян дети под машинами - стабильно раз в год, самоубийство 8 ударами в грудь тоже было и инсулитики на маршрутке. От чрезмерной впечатлительности ещё никто не умирал, а пора

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