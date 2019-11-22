Мертвого 7-классника нашли в квартире Новосибирска

Тело школьника нашли в Новосибирске

В Новосибирске найден труп школьника; следователи выясняют причину гибели ребёнка.

Рано утром, 20 ноября, в одной из квартир Заельцовского района Новосибирска было обнаружено тело школьника. Мальчик учился в седьмом классе. Причины гибели подростка пока неизвестны.

В Следственном комитете подтвердили факт гибели ребёнка, отметив, что проводится доследственная проверка.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти несовершеннолетнего», – рассказал Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя управления.

Источник: sib.fm