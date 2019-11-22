22.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Отключат горячую воду на 4 дня в жилых домах и детсаду в центре Бердска

12:45 22.11.2019 Фото: pixabay
2 0

Кроме того, в связи с проведением внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-26Б, будет произведено снижение параметров горячей воды в семи жилых домах и горадминистрации.

Отключат горячую воду на 4 дня в жилых домах и детсаду в центре Бердска
Воды не будет 4 дня

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-7, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул.Комсомольская 26,28,28а,32, ул.Лелюха 13,15, ул.Ленина 33, д/сад № 27 с 8:30 утра 25 ноября до 16:00 29 ноября, сообщает КБУ Бердска.

Кроме того, в связи с проведением внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-26Б, будет произведено снижение параметров горячей воды у потребителей по адресам: ул.Ленина 90,92,96, ул.Герцена 10, ул.Карла Маркса 45,44,47, отдел культуры и администрация Бердска с 8:30 утра 25 ноября, ориентировочно до 16:00 29 ноября.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Потерпите?

Аноним, 22 ноября 2019 12:55
Нет слов, кроме матов. С ужасом читаю новости про Барнаул и Новосибирск. Ждем подобного у нас.
Аноним, 22 ноября 2019 13:40
И до каких пор это издевательство над людьми будет? Это что в этом году в КБУ происходит? Куда администрация смотрит? Посреди зимы по всему городу каждый день отключения горячей воды. Вы чем летом занимались, господа кбушники? За что люди платят бешеные деньги за коммуналку каждый месяц?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ограбили на 30 млн рублей вооруженные налетчики мужчину возле аэропорта Екатеринбурга
14:30 22-11-2019
Ограбили на 30 млн рублей вооруженные налетчики мужчину возле аэропорта Екатеринбурга
Антибиотики: Почему их следует принимать с осторожностью?
14:29 22-11-2019
Антибиотики: Почему их следует принимать с осторожностью?
Оставила ночевать ребенка в заповеднике «Лосиный остров» в феврале сумасшедшая мать в Москве
14:26 22-11-2019
Оставила ночевать ребенка в заповеднике «Лосиный остров» в феврале сумасшедшая мать в Москве
БердскБезбедную жизнь сулят чиновники в 2021-2022 годах жителям Бердска 1
14:15 22-11-2019
Безбедную жизнь сулят чиновники в 2021-2022 годах жителям Бердска
Пейте супрастин: Отказали в лечении умиравшей от инфаркта педиатру в родной больнице в Твери 1
14:00 22-11-2019
Пейте супрастин: Отказали в лечении умиравшей от инфаркта педиатру в родной больнице в Твери
Вторая группа крови менее всех подвержена раку
14:00 22-11-2019
Вторая группа крови менее всех подвержена раку
Проверять водителей на наркотики начнут с июля 2020 года в России
13:45 22-11-2019
Проверять водителей на наркотики начнут с июля 2020 года в России
Иностранными агентами за сотрудничество с зарубежными СМИ признают россиян 2
13:33 22-11-2019
Иностранными агентами за сотрудничество с зарубежными СМИ признают россиян
БердскУшел в двухнедельный отпуск мэр Бердска Евгений Шестернин
13:30 22-11-2019
Ушел в двухнедельный отпуск мэр Бердска Евгений Шестернин
Отправку код с призывом «убивать евреев» клиенту Сбербанк
13:17 22-11-2019
Отправку код с призывом «убивать евреев» клиенту Сбербанк