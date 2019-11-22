Отключат горячую воду на 4 дня в жилых домах и детсаду в центре Бердска

Кроме того, в связи с проведением внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-26Б, будет произведено снижение параметров горячей воды в семи жилых домах и горадминистрации.

Воды не будет 4 дня

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-7, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул.Комсомольская 26,28,28а,32, ул.Лелюха 13,15, ул.Ленина 33, д/сад № 27 с 8:30 утра 25 ноября до 16:00 29 ноября, сообщает КБУ Бердска.

Кроме того, в связи с проведением внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-26Б, будет произведено снижение параметров горячей воды у потребителей по адресам: ул.Ленина 90,92,96, ул.Герцена 10, ул.Карла Маркса 45,44,47, отдел культуры и администрация Бердска с 8:30 утра 25 ноября, ориентировочно до 16:00 29 ноября.