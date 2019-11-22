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Банда подростков избила до сотрясения мозга 30-летнего мужчину в подъезде дома в Бердске

12:32 22.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Молодой человек попал в больницу после того, как сделал замечание. Жители общежития, где произошло нападение, боятся подниматься по лестнице, когда там сидят компании хулиганов.

Банда подростков избила до сотрясения мозга 30 летнего мужчину в подъезде дома в Бердске
Входная дверь в общаге не имеет замка, поэтому погреться в подъезд заходят все, кому не лень. А замечание непрошенным гостям опасно для жизни

Уже неделю лежит в больнице молодой мужчина, которого избила группа подростков в Бердске. Вечером 15 ноября его госпитализировали в горбольницу. Врачи поставили диагноз «сотрясение головного мозга». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали жители общежития №94 на ул. Боровой, где и произошло нападение.

По словам Ларисы, в единственном подъезде бывшей общаги постоянно собираются подростки, которые курят, матерятся, мусорят, расписывают стены, выкручивают лампочки.
— Бывает страшно подниматься по лестнице, когда они сидят на подоконнике или на ступеньках, как бандиты. Денис сделал им замечание и поплатился — попал в больницу. Его сильно избили. Соседи вызывали «скорую», — рассказала Лариса.

Она не знает, кто напал на 30-летнего Дениса (скорее всего, не местные) и написал ли он заявление в полицию. Но уверена, что несовершеннолетних хулиганов следует найти и примерно наказать.

«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в управление МВД по Новосибирской области, чтобы выяснить подробности происшествия.

В Бердске уже стало обычным явлением, что подростки и даже малолетние дети сбиваются в группы и нападают на взрослых — на улице, в электричке, в подъезде. Напомним, что полицейским удалось установить участников «банды малолеток», которая терроризировала пассажиров электропоезда «Новосибирск-Бердск», а потом бесчинствовала на перроне 30 октября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», младшему из хулиганов было всего 9 лет. Поскольку они не достигли возраста ответственности, на родителей наложат административные штрафы за пьянство их детей и неисполнение обязанностей по воспитанию своих чад. Сколько заплатят взрослые, решит комиссия по делам несовершеннолетних.

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От редакции

Нападение - новый подростковый тренд?

Смотрящий, 22 ноября 2019 13:04
Ношу с собой оружие ( с разрешением) - лучше потерять свободу чем здоровье
Аноним, 22 ноября 2019 13:07
что тут удивительного?
эти общаги - гетто и притоны.
нормальные люди стороной их обходят в здравом уме.
всегда так было и будет
женщина, 22 ноября 2019 14:22
ну не все же могут жить во дворцах! А уродов в общежитии единицы, в основном там живут нормальные люди, но , действительно, боятся этих негодяев!
АнтиЯ, 22 ноября 2019 13:25
НВР:Это показатель здоровья общества, сами на это напоролись уничтожив институт вне школьного образованя. А на самом деле вспомните конец 90х, когда всем было наплевать на подростков, происходило то же самое: не мотивированная агрессия, подростковые банды...
Аноним, 22 ноября 2019 13:28
В этих, как вы пишите,живут обычные люди.и нет разницы где собираются эти подростки.нельзя их бояться,это порождает безнаказанность.самим лезть не надо,звоните в полицию.
Татарин, 22 ноября 2019 13:28
Бердск это рассадник. Пожалел что квартиру здесь купил.
Аноним, 22 ноября 2019 13:39
Переезжайте в академ. Там на лестничной клетке какую-то девицу сожгли. Потолок закоптили и стены жиром забрызгали. Потом ещё какое-то время спорили - живая она была перед сжиганием или нет. И никто ничего не видел и не слышал.
Татарин, 22 ноября 2019 14:04
Наверное банда НГУшников преподователя жгла, лабораторную делала. Я думаю вам полбу не попадало поздним вечером в Бердске, если шутить изволите. Езжу в академ к знакомым, так вечерами там людей на улице не бьют.
женщина, 22 ноября 2019 13:31
во-во...та же песня и на Попова 35, зайти страшно-то алкаши, то подростки также собираются в толпы, пьют, да гадят...эти в 114 поселились и собирают "друзей" своих...и никому нет дела, а опорный пункт открыли на Попова 1 !!!
Аноним, 22 ноября 2019 14:30
Бывает хуже

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