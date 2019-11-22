Банда подростков избила до сотрясения мозга 30-летнего мужчину в подъезде дома в Бердске

Молодой человек попал в больницу после того, как сделал замечание. Жители общежития, где произошло нападение, боятся подниматься по лестнице, когда там сидят компании хулиганов.

Входная дверь в общаге не имеет замка, поэтому погреться в подъезд заходят все, кому не лень. А замечание непрошенным гостям опасно для жизни

Уже неделю лежит в больнице молодой мужчина, которого избила группа подростков в Бердске. Вечером 15 ноября его госпитализировали в горбольницу. Врачи поставили диагноз «сотрясение головного мозга». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали жители общежития №94 на ул. Боровой, где и произошло нападение.

По словам Ларисы, в единственном подъезде бывшей общаги постоянно собираются подростки, которые курят, матерятся, мусорят, расписывают стены, выкручивают лампочки.

— Бывает страшно подниматься по лестнице, когда они сидят на подоконнике или на ступеньках, как бандиты. Денис сделал им замечание и поплатился — попал в больницу. Его сильно избили. Соседи вызывали «скорую», — рассказала Лариса.

Она не знает, кто напал на 30-летнего Дениса (скорее всего, не местные) и написал ли он заявление в полицию. Но уверена, что несовершеннолетних хулиганов следует найти и примерно наказать.

«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в управление МВД по Новосибирской области, чтобы выяснить подробности происшествия.

В Бердске уже стало обычным явлением, что подростки и даже малолетние дети сбиваются в группы и нападают на взрослых — на улице, в электричке, в подъезде. Напомним, что полицейским удалось установить участников «банды малолеток», которая терроризировала пассажиров электропоезда «Новосибирск-Бердск», а потом бесчинствовала на перроне 30 октября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», младшему из хулиганов было всего 9 лет. Поскольку они не достигли возраста ответственности, на родителей наложат административные штрафы за пьянство их детей и неисполнение обязанностей по воспитанию своих чад. Сколько заплатят взрослые, решит комиссия по делам несовершеннолетних.