Безбедную жизнь сулят чиновники в 2021-2022 годах жителям Бердска

Бюджет города сформирован без дефицита. Этот момент вызвал вопросы у председателя комиссии по экономразвитию общественной палаты Дмитрия Титова.

Бюджет Бердска на ближайшие годы вызвал вопросы у пришедших на публичные слушания

«Жизнь в Бердске наладится?» — такой вопрос вызвал доклад о бюджете города на ближайшие годы у председателя комиссии по экономическому развитию Бердской городской общественной палаты Дмитрия Титова. Доклад озвучил начальник управления финансов и налоговой политики Евгений Шмендель. Напомним, что публичные слушания по проекту бюджета и плану социально-экономического развития Бердска состоялись 20 ноября в мэрии Бердска.

Бюджет на 2020 и 2020-21 годы

В 2019 году запланированы доходы 2 млрд 790 млн рублей, расходы 2 млрд 868 млн рублей. То на 2020 года — 3 млрд 36 млн рублей, расходы 3 млрд 61 млн рублей соответственно. От кредитных организаций в 2020 году — 90 млн рублей. Финансовая помощь увеличится на 234 млн рублей. На 2021-2020 год бюджет сформирован без дефицита. Резервный фонд Бердска — 4 млн рублей.

Дефицит бюджета следующего года 24 млн рублей.

— В 2020 году у нас бюджет дефицитный, а на следующий год его нет. То есть мы рассчитаемся с долгами, и жизнь наладится? — спросил Дмитрий Титов.

— Бюджет 2020 года выверен. Бюджет на будущие годы — примерный, потому что ряд сумм сказать точно невозможно, — уточнил вице-мэр Бердска Владимир Захаров, который в настоящее время исполняет обязанности главы города.

Поступления от налогов постоянно меняются, поступления межбюджетных трансфертов будут решаться в зависимость от вступления в областные программы. Проекты, обсуждаемые на публичных слушаниях, будут рассмотрены на ближайшей сессии советом депутатов Бердска 19 декабря. Читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео Алена Романцова.