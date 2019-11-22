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Суровым уроком и предательством назвал утечку данных клиентов Сбербанка Герман Греф

17:00 22.11.2019 Фото: pixabay.com
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Глава банка заявил, что руководство приняло ряд радикальных мер и собирается далее работать в направлении, чтобы защитить данные клиентов от внутреннего предательства.

Суровым уроком и предательством назвал утечку данных клиентов Сбербанка Герман Греф
Греф после утечки данных объявил о борьбе с внутренним предательством

Глава кредитной организации заявил, что банк «предал» сотрудник, который окончил один из лучших вузов страны. По словам Грефа, произошедшее стало суровым уроком для банка.

Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя недавнюю утечку данных клиентов кредитной организации, заявил, что банк принял ряд радикальных мер и собирается далее работать в этом направлении, чтобы защитить данные клиентов от внутреннего предательства. Такое заявление Греф сделал в интервью журналу Forbes.

Греф признал, что ранее банк принимал все меры для того, чтобы защитить данные клиентов извне, однако приложил недостаточно усилий для защиты от внутреннего предательства.

«Нас предал сотрудник, который был нами обучен, окончил один из самых лучших вузов страны < …>, а потом, используя все свои знания, решился на преступление, связанное с хищением данных, к которым имел доступ по долгу службы. — сказал Греф (цитата по ТАСС). — Это, конечно, суровый урок для нас».

Греф отметил, что произошедшая утечка была единственной за всю историю банка. Он добавил, что кредитная организация уже радикально пересмотрела и будет дальше пересматривать режим доступа и системы защиты данных клиентов от внутреннего предательства. Он добавил, что банк вводит особый режим контроля сотрудников, которые имеют доступ к критическим системам.

Греф также сообщил, что кадровые решения после утечки уже последовали и «еще последуют».
В начале октября Сбербанк признал утечку данных клиентов. Уже тогда кредитная организация заявила, что утечка, скорее всего, вызвана действиями одного из его сотрудников.

Источник: РБК

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