22.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Выбросила младенца с 8-го этажа мать во Владивостоке

16:00 22.11.2019 Фото: pixabay.com
1 0

Ребенок упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался. В настоящее время назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая в отношении подозреваемой.

Выбросила младенца с 8 го этажа мать во Владивостоке
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца

22 ноября 2019 года возле дома на улице Часовитина в городе Владивостоке обнаружено тело новорожденного ребенка с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений, характерных при падении с высоты. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать малолетнего.

По версии следствия, утром 22 ноября 2019 года подозреваемая, находясь на 8 этаже в квартире дома на улице Часовитина в городе Владивостоке, умышлено бросила ребенка в открытое окно. Ребенок упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался. В настоящее время назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая в отношении подозреваемой.

Источник: Следком

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Озверела?

Аноним, 22 ноября 2019 16:27
Отыгралась на ребенке. Все беды и обиды так не сравнимы со смертью крошки. 37 лет уже , а ума не нажила,оправдание одно ,если она ку-ку. Мозги съехали???

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскШок-брака: 700-й брак зарегестрировали в 18-градусный мороз в Бердске
18:00 22-11-2019
Шок-брака: 700-й брак зарегестрировали в 18-градусный мороз в Бердске
Baza: Неуставные отношения в части солдата Рамиля Шамсутдинова расстрелявшего сослуживцев нашел СК
17:45 22-11-2019
Baza: Неуставные отношения в части солдата Рамиля Шамсутдинова расстрелявшего сослуживцев нашел СК
Как найти автосервис около дома?
17:43 22-11-2019
Как найти автосервис около дома?
Брендовые кошельки из магазина Имидж
17:38 22-11-2019
Брендовые кошельки из магазина Имидж
Впала в кому 9-летняя девочка упавшая в яму общественного туалета в Краснодаре
17:30 22-11-2019
Впала в кому 9-летняя девочка упавшая в яму общественного туалета в Краснодаре
БердскОтказали в госпитализации с распухшей ногой и сочащейся лимфой из нее 83-летней старушке-диабетику в Бердске
17:24 22-11-2019
Отказали в госпитализации с распухшей ногой и сочащейся лимфой из нее 83-летней старушке-диабетику в Бердске
БердскСамым безопасным и комфортным оказался Бердск в рейтинге Минстроя РФ по Новосибирской области 1
17:15 22-11-2019
Самым безопасным и комфортным оказался Бердск в рейтинге Минстроя РФ по Новосибирской области
Разогнать экономику страны попытаются новой комиссией в России 2
17:08 22-11-2019
Разогнать экономику страны попытаются новой комиссией в России
Суровым уроком и предательством назвал утечку данных клиентов Сбербанка Герман Греф
17:00 22-11-2019
Суровым уроком и предательством назвал утечку данных клиентов Сбербанка Герман Греф
Фиаско: "Ошибкой" назвала анализы мочи на наркотики и крови на алкоголь для водителей Генпрокуратура 1
16:54 22-11-2019
Фиаско: