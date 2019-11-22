Выбросила младенца с 8-го этажа мать во Владивостоке

Ребенок упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался. В настоящее время назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая в отношении подозреваемой.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца

22 ноября 2019 года возле дома на улице Часовитина в городе Владивостоке обнаружено тело новорожденного ребенка с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений, характерных при падении с высоты. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать малолетнего.

По версии следствия, утром 22 ноября 2019 года подозреваемая, находясь на 8 этаже в квартире дома на улице Часовитина в городе Владивостоке, умышлено бросила ребенка в открытое окно. Ребенок упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался. В настоящее время назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая в отношении подозреваемой.

Источник: Следком