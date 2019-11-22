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Здоровье / Общество

Вторая группа крови менее всех подвержена раку

14:00 22.11.2019 Фото: pxhere.com
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Ученые пришли к выводу, если люди со второй группой крови ведут здоровый образ жизни, то рак обойдет их стороной.

Сюжет: Онкология
Вторая группа крови менее всех подвержена ракуВызванный сибирской двуусткой описторхоз ведет к ракуЕщё 115 новостей
Вторая группа крови менее всех подвержена раку

Обладателям первой группы крови нужно внимательно следить за своим здоровьем

Шведские медики определили группу крови, обладатели которой реже всего болеют раком.

Исследователи медуниверситета Каролины проанализировали тысячи медицинских карт за 25 лет и выяснили, что люди со второй группой крови менее всего уязвимы перед онкологией. Если они ведут здоровый образ жизни, то рак обойдет их стороной. Между тем обладателям первой группы нужно внимательно следить за своим здоровьем, избавиться от вредных привычек и не злоупотреблять лекарствами.

Источник: Волгоградская правда

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