Вторая группа крови менее всех подвержена раку

Исследователи медуниверситета Каролины проанализировали тысячи медицинских карт за 25 лет и выяснили, что люди со второй группой крови менее всего уязвимы перед онкологией. Если они ведут здоровый образ жизни, то рак обойдет их стороной. Между тем обладателям первой группы нужно внимательно следить за своим здоровьем, избавиться от вредных привычек и не злоупотреблять лекарствами.

Источник: Волгоградская правда