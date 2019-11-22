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Скрыли склонность к суициду студента расстрелявшего одногруппников в Благовещенске

16:45 22.11.2019 Фото: © Екатерина Киселева/ТАСС
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Склонность выявили при тестировании, но ответственные лица никуда об этом не сообщили.

Скрыли склонность к суициду студента расстрелявшего одногруппников в Благовещенске
Замгенпрокурора РФ сообщил, что стрелявший в Благовещенске студент был склонен к суициду
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Ответственные лица никуда об этом не сообщили, проинформировал Игорь Ткачев.
Студент, устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске, имел склонность к суициду, которую выявили при тестировании, но ответственные лица никуда об этом не сообщили. Об этом в пятницу журналистам во время поездки в Читу сказал заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев.

«У мальчика выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщили. Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные», — сказал Ткачев. Он добавил, что совместно с военными прокурорами генпрокуратура проверит, в том числе, работу военных комиссариатов.

Также Ткачев сообщил, что прокуратура Амурской области выявила нарушения в работе частных охранных предприятий (ЧОП), работающих в Благовещенске, в том числе с Амурским колледжем строительства и ЖКХ, где произошло ЧП.

«Мы выявили, что сегодня нарушаются права, в том числе со стороны частных охранных предприятий. К сожалению, это серые зарплаты, прием на работу людей, не имеющих ни соответствующей квалификации, ни подготовки. Есть претензии к органам контроля, к работе правительства в части организации самого учебного процесса, взаимодействия и подготовки преподавательского состава, психологов», — сказал Ткачев.

По его словам, уже возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц не только сотрудников ЧОП, но и в связи с несоблюдением требований организации образовательного процесса.

Источник: ТАСС

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