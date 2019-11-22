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Здоровье / Общество

Детские травмы вызывают пограничное расстройство личности во взрослом возрасте

22:26 22.11.2019 Фото: pxhere.com
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Одним из механизмов, которые могут определять влияние детской травмы на психическое здоровье, может быть изменение структуры головного мозга. Ученые выяснили, что от пережитого в детском возрасте стрессового события зависит объем серого вещества в некоторых мозговых структурах. 

Детские травмы вызывают пограничное расстройство личности во взрослом возрасте
Одним из механизмов, которые могут определять влияние детской травмы на психическое здоровье, может быть изменение структуры головного мозга

Британские психологи провели метаанализ 97 работ, посвященных связи между детской психологической травмой и психическими расстройствами, и выяснили, что пациенты с пограничным расстройством личности в несколько раз чаще сообщают о пережитом в раннем возрасте стрессе — причем как в сравнении со здоровой популяцией, так и по сравнению с пациентами, которым поставили другие психические диагнозы.

Основой для многих психических заболеваний во взрослом возрасте могут быть стрессовые события, пережитые в детстве: смерть одного из родителей, длительная болезнь, травля в школе или низкий социальный статус. К примеру, пережитая в детстве психологическая травма значительно повышает риск рецидива у больных депрессией и делает заболевание резистентным к лечению.

Роль, которую играет детская травма при пограничном расстройстве личности, считается ключевой, но все проведенные на сегодняшний момент исследования к однозначному мнению не приходят. Систематизировать известные данные с помощью метаанализа решили психологи под руководством Карли Портер (Carly Porter) из Манчестерского университета.

Всего им удалось собрать 97 исследований, которые в общем включали данные о 11366 пациентах с диагностированным пограничным расстройством личности, 13128 пациентах, наблюдавшихся с другими психическими заболеваниями, и 3732 здоровых людях. Для каждого участника была доступна демографическая информация (пол, возраст, социальный статус и другая информация), информация о здоровье, данные об их психическом состоянии, а также информация об их детстве, а конкретно — дефицит заботы, данные об издевательствах или насилии в любом другом его проявлении, а также потере одного родителя (или обоих) в возрасте до 19 лет.

Из всех пациентов с диагностированным пограничным расстройством о пережитом стрессовом событии в детстве сообщили 71,1 процента участников, что в 13,91 раза больше, чем среди участников из контрольной группы здоровых людей и в 3,15 раза больше, чем среди пациентов с другими психическими заболеваниями. Наиболее значимые эффекты наблюдались среди тех пациентов, которые сообщали об отсутствии заботы и эмоциональном насилии.

Авторы пришли к выводу, что, на основании проведенного метаанализа детскую травму можно с уверенностью причислить к факторам риска развития пограничного расстройства личности во взрослом возрасте, причем эффект, по-видимому, достаточно более выраженный, чем для каких-либо других психических заболеваний.

Одним из механизмов, которые могут определять влияние детской травмы на психическое здоровье, может быть изменение структуры головного мозга. Этим летом ученые выяснили, что от пережитого в детском возрасте стрессового события зависит объем серого вещества в некоторых мозговых структурах.

Источник: N+1

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