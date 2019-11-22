Детские травмы вызывают пограничное расстройство личности во взрослом возрасте

Британские психологи провели метаанализ 97 работ, посвященных связи между детской психологической травмой и психическими расстройствами, и выяснили, что пациенты с пограничным расстройством личности в несколько раз чаще сообщают о пережитом в раннем возрасте стрессе — причем как в сравнении со здоровой популяцией, так и по сравнению с пациентами, которым поставили другие психические диагнозы.
Основой для многих психических заболеваний во взрослом возрасте могут быть стрессовые события, пережитые в детстве: смерть одного из родителей, длительная болезнь, травля в школе или низкий социальный статус. К примеру, пережитая в детстве психологическая травма значительно повышает риск рецидива у больных депрессией и делает заболевание резистентным к лечению.
Роль, которую играет детская травма при пограничном расстройстве личности, считается ключевой, но все проведенные на сегодняшний момент исследования к однозначному мнению не приходят. Систематизировать известные данные с помощью метаанализа решили психологи под руководством Карли Портер (Carly Porter) из Манчестерского университета.
Всего им удалось собрать 97 исследований, которые в общем включали данные о 11366 пациентах с диагностированным пограничным расстройством личности, 13128 пациентах, наблюдавшихся с другими психическими заболеваниями, и 3732 здоровых людях. Для каждого участника была доступна демографическая информация (пол, возраст, социальный статус и другая информация), информация о здоровье, данные об их психическом состоянии, а также информация об их детстве, а конкретно — дефицит заботы, данные об издевательствах или насилии в любом другом его проявлении, а также потере одного родителя (или обоих) в возрасте до 19 лет.
Из всех пациентов с диагностированным пограничным расстройством о пережитом стрессовом событии в детстве сообщили 71,1 процента участников, что в 13,91 раза больше, чем среди участников из контрольной группы здоровых людей и в 3,15 раза больше, чем среди пациентов с другими психическими заболеваниями. Наиболее значимые эффекты наблюдались среди тех пациентов, которые сообщали об отсутствии заботы и эмоциональном насилии.
Авторы пришли к выводу, что, на основании проведенного метаанализа детскую травму можно с уверенностью причислить к факторам риска развития пограничного расстройства личности во взрослом возрасте, причем эффект, по-видимому, достаточно более выраженный, чем для каких-либо других психических заболеваний.
Одним из механизмов, которые могут определять влияние детской травмы на психическое здоровье, может быть изменение структуры головного мозга. Этим летом ученые выяснили, что от пережитого в детском возрасте стрессового события зависит объем серого вещества в некоторых мозговых структурах.
Источник: N+1