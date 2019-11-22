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Самым безопасным и комфортным оказался Бердск в рейтинге Минстроя РФ по Новосибирской области

17:15 22.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В целом по России Бердск попадает в третью группу городов по численности и климатической зоне условно комфортный климат, численность населения от 100 до 250 тыс. жителей. В эту группу входит 87 городов страны.

Самым безопасным и комфортным оказался Бердск в рейтинге Минстроя РФ по Новосибирской области
Бердск самый благоустроенный город в НСО

По данным Минстроя РФ, по индексу качества городской среды Бердск является лучшим городом области, опережая Новосибирск.

Минстрой России в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», разработал и применил методику по определению индекса качества городской среды. В рамках этого индекса учитывается 36 параметров, объединенных в шесть критериев оценки:

— безопасность (позволяет определить существующий уровень безопасности рассматриваемых пространств и выявить потенциальные угрозы для жизни и здоровья человека);

— комфортность (позволяет оценить удобство и доступность городских пространств);
— экологичность и здоровье (позволяет оценить текущее состояние экологии в городе, а также определить, в какой мере использование городской инфраструктуры отвечает задачам сохранения, поддержания и, при необходимости, восстановления окружающей среды);
— идентичность и разнообразие (позволяет оценить своеобразие и узнаваемость облика города, его функциональное разнообразие, гибкость, адаптивность и вариативность используемых архитектурно-планировочных и объемно-пространственных решений);
— современность и актуальность среды (позволяет оценить город с точки зрения возможностей, которые он предоставляет жителям, а также соответствия городских пространств международным принципам формирования городской среды);
— эффективность управления (позволяет оценить работу муниципальных органов власти по созданию условий, необходимых для формирования качественной городской среды).

Всего в рейтинг включено 1114 городов страны, объединенных в 10 групп, в зависимости от численности населения города и климатической зоны. В наиболее комфортную группу попадают города Центральной и Южной части страны, в наименее комфортные – северной части страны и Дальневосточные города. Возглавляет общий рейтинг город Москва – с 276 баллами, замыкает город Верхоянск (Якутия) с 77 баллами. Максимальное количество баллов которые может набрать каждый город – 360. Города, у которых индекс качества городской среды ниже 180 баллов, считает по данной методике «городом с неблагоприятной городской средой».

На территории Новосибирской области индекс качества городской среды рассчитан для 14 городов. Первую строчку среди городов Новосибирской области занимает город Бердск с 176 баллами. На втором месте Татарск – с 162 баллами. На третьем — города Новосибирск и Обь со 161 баллами. Самый низкий балл среди городов Новосибирской области у Тогучина – 115.

В целом по России Бердск попадает в третью группу городов по численности и климатической зоне (условно комфортный климат, численность населения от 100 до 250 тыс. жителей). В эту группу входит 87 городов страны. В данной группе Бердск находится на 47 позиции. Среди Сибирского региона наш город стоит на второй позиции среди лучших городов, отставая всего на 1 балл от Ангарска. Самый большой балл в третьей группе присвоен городу Реутов (Московская область) – 252. В первую десятку городов в третьей группе с лучшим рейтингом входят города: Красногорск (230 баллов), Одинцово (229 баллов), Мытищи (225 баллов), Арзамас (225 баллов), Долгопрудный (225 баллов), Люберцы (223 балла), Рыбинск (220 баллов), Королев (217 баллов) и Великий Новгород (217 баллов).

Источник: iberdsk.ru

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Аноним, 22 ноября 2019 17:44
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