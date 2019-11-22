Шок-брака: 700-й брак зарегистрировали в 18-градусный мороз в Бердске

22 ноября должны были зарегистрироваться 9 пар. Две пары не явилась в ЗАГС. Невеста в качестве свадебного наряда выбрала короткое бордовое платье. Жених — рубашку в цвет.

Алена и Дмитрий Галай познакомились на сайте знакомств

22 ноября в Бердске морозно. Возле ЗАГСа никого нет. Родные и близкие молодоженов коротают время в холле, расположившись на удобных диванчиках.

— Кто невеста?- спрашиваю я, не видя никого в белом.

— Я,- отвечает девушка в бордовом платье.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» новоиспеченная жена Алена Галай, с будущим супругом Дмитрием она познакомились на сайте знакомств. Встречались год. Невеста решила прийти в ЗАГС в бордовом коротком платье, так как именно этот цвет ее любимый. Именно Галай стали 700-й супружеской парой в Бердске.

— 22 ноября должны были зарегистрироваться 9 пар. Две пары не явилась в ЗАГС, — поведала старший специалист бердского отдела ЗАГС Дарья Скоромных.

По поверью, свадьба в ноябре обещает долгий счастливый брак. Если утро морозное, дети, рожденные у пары, будут крепкими и здоровыми.