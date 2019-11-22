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Baza: Неуставные отношения в части солдата Рамиля Шамсутдинова расстрелявшего сослуживцев нашел СК

17:45 22.11.2019 Фото: pixabay.com
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Во время проверки комиссии из Москвы военные следователи узнали о некоем случае, произошедшем 15 сентября 2019 года.

Baza: Неуставные отношения в части солдата Рамиля Шамсутдинова расстрелявшего сослуживцев нашел СК
Минобороны объясняло случившееся произошедшим у срочника нервным срывом

Военные следователи СКР возбудили уголовное дело о неуставных отношениях (статья 335 УК РФ) в воинской части № 54160 в Забайкалье, где в октябре солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам и офицерам. Об этом сообщает Baza со ссылкой на отца Шамсутдинова. По словам мужчины, его сын признан потерпевшим по эту делу.

В пресс-службе главного военного следственного управления СКР Znak.com сообщили, что не могут прокомментировать данную информацию «из-за разницы во времени».

При этом издание Baza уточняет, что «речь может идти о другом уголовном деле, но также из-за неуставных отношений в военной части № 54160». «Во время проверки комиссии из Москвы военные следователи узнали о некоем случае, произошедшем 15 сентября 2019 года», — пишет Baza, уточняя, что по этому делу проходит военнослужащий по фамилии Мухатов.

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам и офицерам в воинской части № 54160. Восемь человек погибли на месте, двое получили ранения и были госпитализированы. Подозреваемого задержали в тот же день.

Минобороны объясняло случившееся произошедшим у срочника нервным срывом по личным причинам, не связанным со службой. Комитет солдатских матерей Забайкалья назвал причиной трагедии дедовщину. О неуставных отношениях рассказал и сам Шамсутдинов. По словам рядового, в день трагедии «его пообещали опустить». «Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать? Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру», — говорил Шамсутдинов.

Источник: znak.com

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