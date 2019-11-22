«Украли» 52 квартиры у мэрии чиновники из Новосибирска

Защита подсудимых просила о переносе уголовного дела в другой регион «в связи с недоверием всему составу суда региона». Судить мошенников будет Верховный суд.

Новосибирское «дело 1500 квартир» передают в Верховный суд

Судья Центрального районного суда Новосибирска Мария Шишкина, которая должна была рассматривать дело бывших руководителей управления по жилищным вопросам мэрии Светланы Стыниной и Андрея Гудченко, направляет материалы в Верховный суд. Там будет решаться вопрос о переносе процесса в другой регион.

«Направить в Верховный суд Российской Федерации через Новосибирский областной суд для разрешения ходатайства защитника Стыниной С. Б. — адвоката Багмета М. А. об изменении территориальной подсудности уголовного дела», — говорится в постановлении судьи Шишкиной 21 ноября (копия документа есть в распоряжении Тайги.инфо).

Ранее адвокат Светланы Стыниной Михаил Багмет просил о переносе уголовного дела в другой регион «в связи с недоверием всему составу суда Новосибирской области», также он указывал, что его подзащитная занималась решением жилищных проблем работников правоохранительных органов, прокуратуры, чиновников и судей.

В частности, по данным Багмета, у мэрии приобретали квартиры Дронь Юрий Иванович — бывший заместитель председателя Новосибирского областного суда, Герасимова Ольга Леонтьевна — председатель Арбитражного суда Новосибирской области, Кощеев Константин Леонидович — бывший председатель Центрального районного суда, до марта 2018 года — заместитель председателя Арбитражного суда Новосибирской области.

В ходе предварительного слушания по делу, которое прошло накануне, Багмет тоже ходатайствовал об изменении территориальной подсудности.

Стынину и Гудченко обвиняют в совершении 25 и 52 преступлений соответственно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере организованной группой). Обвинение в совершении семи преступлений по той же статье предъявлено индивидуальному предпринимателю Елене Камерзановой.

Как полагает следствие, с 2006 год по 2014 год «участники преступной группы путем обмана и злоупотребления доверием мэра города Новосибирска незаконно завладели правами на 52 квартиры, принадлежащие муниципальному образованию (городу)». Чиновники оформляли квартиры на подставных лиц, например, родственников или знакомых и их родственников, а затем уже сбывали добросовестным покупателям по рыночной стоимости.

Первый раз прокуратура утверждала обвинительное заключение по делу Стыниной, Гудченко и Камерзановой в марте 2018 года. Тогда адвокат Стыниной Михаил Багмет ходатайствовал о переносе дела из новосибирского суда, но ему было отказано. Но впоследствии дело вообще было возвращено в прокуратуру, а потом — на доследование в СК. В ноябре 2019 года дело поступило на рассмотрение в Центральный районный суд Новосибирска к судье Марии Шишкиной.

Источник: tayga.info