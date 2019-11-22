Шикарно живете: Отказали в пособии из-за 14 рублей многодетной семье в Югре

Мать троих детей: «Неужели нашей соцзащите настолько наплевать на социальное положение общественности, что они могут штамповать отказы, даже не разобравшись в каждом случае по отдельности?».

В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей

Многодетную семью из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней на 14 рублей превысил прожиточный минимум. Об этом жительница Югры рассказала в сообществе «ВКонтакте» «Инцидент.Нижневартовск».

«Неужели нашей соцзащите настолько наплевать на социальное положение общественности, что они могут штамповать отказы, даже не разобравшись в каждом случае по отдельности?» — пожаловалась мать троих детей.

В центре социальных выплат Нижневартовска заявили, что нарушения в решении нет, сообщил портал URA.ru. Представитель учреждения напомнил, что для многодетных семей в Югре действует несколько льгот, среди которых компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ.

Источник: РИА Новости