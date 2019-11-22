Шикарно живете: Отказали в пособии из-за 14 рублей многодетной семье в Югре

Многодетную семью из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней на 14 рублей превысил прожиточный минимум. Об этом жительница Югры рассказала в сообществе «ВКонтакте» «Инцидент.Нижневартовск».
«Неужели нашей соцзащите настолько наплевать на социальное положение общественности, что они могут штамповать отказы, даже не разобравшись в каждом случае по отдельности?» — пожаловалась мать троих детей.
В центре социальных выплат Нижневартовска заявили, что нарушения в решении нет, сообщил портал URA.ru. Представитель учреждения напомнил, что для многодетных семей в Югре действует несколько льгот, среди которых компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ.
Источник: РИА Новости
По мнению чиновников, в месяц на жизнь нужно:
Пенсионеру - 9 090 руб
Ребенку - 10 838 руб
Взрослому - 11 942 руб
Грефу - 58 508 000 руб
Сечину - 69 146 000 руб
Миллеру - 94 145 000 руб
и,главное,если ты не греф-сечин-миллер,ты до пенсии не доживи, будь патриотом ...