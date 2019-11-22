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Уволили учительницу под ником «владычица пивная» за откровенный Twitter в Петербурге

16:38 22.11.2019 Фото: twitter.com/antropologinya
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Сама она считает, что, рассказывая про выпивку и секс в Сети, стала ученикам единственным понимающим их взрослым.

Уволили учительницу под ником владычица пивная за откровенный Twitter в Петербурге
Петербургскую учительницу под ником «владычица пивная» уволили за откровенный Twitter

Фото: twitter.com/antropologinya
В Петербурге из школы уволили педагога за её откровенный Twitter. Об этом сама «владычица пивная», Любовь Андреевна, та самая пользовательница Сети, рассказала в своём микроблоге накануне, 20 ноября.

По словам девушки, она не удивлена поступком директора.

— Короче, сегодня меня на перемене одномоментно уволили за мой твиттер. Рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым = «иметь не соответствующий должности учителя моральный облик», — написала она.
Дети, если верить выложенным на странице скриншотам личных сообщений в мессенджерах, очень переживают по этому поводу.

— Вы самый лучший учитель. Ничего больше в школе не осталось хорошего.
— Мы будем скучать. Вы действительно очень хороший человек и очень классный учитель.
— Они просто истребляют нормальных людей, мы вам говорили, что это дурдом, нам очень жаль, что так вышло.
Уволили учительницу под ником владычица пивная за откровенный Twitter в Петербурге
Да и сама Любовь пишет, что «рыдала уже сидя в такси».

— Просто как бы непонятно, что делать, но, видимо, в России работать на единственной работе, которую мне хотелось с детства, я не смогу, — написала она в день увольнения на своей странице.
Правда, в школе по поводу ухода педагога иное мнение. В комментарии 78.ru в пресс-службе администрации Приморского района рассказали, что учительницу уволили в связи с обращениями родителей учеников к директору школы № 579, где развивалась эта история.

— Родители обеспокоились тем, что дети читают одну из социальных сетей педагога, ознакомились с содержанием странички и пришли к директору. Та, как работодатель, вызвала на разговор учительницу, чтобы передать обеспокоенность родителей учеников. По итогам разговора учительница написала заявление по собственному желанию, — утверждают в администрации.

Учительница — к слову, однокурсница убитой Анастасии Ещенко, — работает в этом учебном заведении недавно.

— Она молодая совсем, работает второй год в школе, преподаёт историю, — добавили в пресс-службе районной управы.
О том, что будет Любовь делать дальше, она пока не рассказала. Последнее, о чём она сообщила в соцсети, это то, что «школа классная, в плохой я бы работать не стала, её номер останется тайной, администрация — хорошие люди, которые лично у меня вызывают только уважение», и что проблема действительно в жалобе от родителей, непонятно где увидевших Twitter.

Напомним, ранее 78.ru рассказывал, как петербургский школьник опорочил учителя ради лайков.

Источник: 78.ru

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