Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

Путин ответит на вопросы россиян 19 декабря

19 декабря 2019 года в 12.00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации Президента России начинает приём заявок на участие в мероприятии. О месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно.

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Источник: Кремлин.ру