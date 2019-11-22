Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

19 декабря 2019 года в 12.00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации Президента России начинает приём заявок на участие в мероприятии. О месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно.
Какие вопросы вы бы хотели задать президенту России?
Источник: Кремлин.ру
Доколе...
Еще вопросы есть?
Так выпьем за царька!
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между прочим, ни один другой президент такого мероприятия и близко не проводит.
плохого уж точно нет ничего
эт да..болтать -обещать много лет подряд какой это ж гигантский труд для языка..)
у многих других президентов проще - не выполнил обещанного,пошел вон или под суд..
если не помогли перевыборы, были фиктивные нарисованные итоги - народ идет на улицы...вот ж дикари, правда? то ли дело наш терпила ванька - ради стабильности и духовных скреп еще сотню лет потерпит...