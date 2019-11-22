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Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

16:42 22.11.2019 Фото: Кремлин.ру
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О месте проведения мероприятия правительство оповестит заранее.

Большая пресс конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря
Путин ответит на вопросы россиян 19 декабря

19 декабря 2019 года в 12.00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации Президента России начинает приём заявок на участие в мероприятии. О месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно.

Какие вопросы вы бы хотели задать президенту России?

Источник: Кремлин.ру

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От редакции

Какие вопросы вы бы хотели задать президенту России? 

Аноним, 22 ноября 2019 17:08
НВР:
Доколе...
Аноним, 22 ноября 2019 17:13
НВР: последний актуальный вопрос был когда же он наконец уйдёт. Но и с этим вопросом уже всё ясно. А больше нет уже давно никаких вопросов.
Аноним, 22 ноября 2019 17:33
в 2024 году. Это известно всем.
Еще вопросы есть?
Аноним, 22 ноября 2019 17:50
Не мешает, просто хочется, чтобы конференция была не просто большая, а огромная, вселенская... Чтобы из каждого утюга и пылесоса, из-под кровати, с чердака был слышен уверенный голос лидера, переживающего на народ, сочувствующего невольным узникам концлагеря, презирающего оккупантов, захвативших государственные посты и издевающихся над простым народом своими реформами.
Так выпьем за царька!
,:->
Поросёнок Пётр, 22 ноября 2019 17:26
Если бы в нашей Вселенной проводился конкурс, на самое бессмысленное занятие, то "Вопросы президенту Путину", однозначно бы заняли первое место, с большим отрывом
Аноним, 22 ноября 2019 17:32
чем вам лично это конференция мешает?
между прочим, ни один другой президент такого мероприятия и близко не проводит.
плохого уж точно нет ничего
Поросёнок Пётр, 22 ноября 2019 18:01
Господь с вами мил человек, не мешает конечно, смотрите на здоровье, советую ещё поставить перед телевизором банки с водой и выложить крЭмы, для зарядки его божественной энергией. Что бы продлить терапевтический эффект от просмотра конференции на ближайший месяц, каждое утро выпивайте стакан заряженной Владимиром Владимировичем воды и втирайте крЭм. А то, что никто из президентов мира больше не проводит такие сеансы, ну не знаю, тут много причин может быть, заняты люди например какими реальными делами или просто не умеют столько врать А то онож как бывает, наврёшь с три короба, а тебя раз и не выберут на следующий срок, слава Господу нашему русскому Иисусу Христу, что в России такого в принципе быть не может
Аноним, 22 ноября 2019 17:42
"ни один другой президент такого мероприятия и близко не проводит."
эт да..болтать -обещать много лет подряд какой это ж гигантский труд для языка..)
у многих других президентов проще - не выполнил обещанного,пошел вон или под суд..
если не помогли перевыборы, были фиктивные нарисованные итоги - народ идет на улицы...вот ж дикари, правда? то ли дело наш терпила ванька - ради стабильности и духовных скреп еще сотню лет потерпит...

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