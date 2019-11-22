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Фиаско: «Ошибкой» назвала анализы мочи на наркотики и крови на алкоголь для водителей Генпрокуратура

16:54 22.11.2019
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Сейчас по закону медики не имеют права передавать МВД и ГИБДД данные о тех, кто состоит на учете как наркоман или алкоголик. В результате зачастую такие граждане получают водительские права.

Фиаско: Ошибкой назвала анализы мочи на наркотики и крови на алкоголь для водителей Генпрокуратура
21 ноября в Бердске у нарколога было столпотворение

В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей.
«Видимо, Минздрав < ...> совершил ошибку, которая будет исправлена», — сказал первый заместитель руководителя ведомства Александр Буксман.

Он добавил, что истинная проблема заключается в том, что сейчас по закону медики не имеют права передавать МВД и ГИБДД данные о тех, кто состоит на учете как наркоман или алкоголик. В результате зачастую такие граждане получают водительские права.

«Мы об этом информировали < ...> и Минздрав, и МВД, и правительство Российской Федерации с тем, чтобы эту проблему решить комплексно и раз и навсегда», — отметил Буксман.

Согласно ранее опубликованному приказу, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем. Обследование можно пройти только в специализированных медучреждениях. Документ должен был вступить в силу 22 ноября.
Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов. По различным данным, справки из-за введения дополнительных исследований могли подорожать до десяти раз. Из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди. В четверг ситуацию раскритиковал Владимир Путин.
В итоге Минздрав отложил нововведение «с учетом обеспокоенности граждан».

Источник: Риа новости

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От редакции

Кто ошибся?

Аноним, 22 ноября 2019 17:33
Ну вот и фсё, что требовалось доказать. Виновных никто не назначил, поэитому искать их не будут. Да и как их назначишь, если это все многоуважаемые люди, почти что родственники.
Зачем только бабу из Склифософского уволили - не понять.

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