Программу профобучения для женщин с детьми расширят в 2020 году в Новосибирской области

Переобучение и повышение квалификации будет проходить не только для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, но и для женщин, имеющих детей дошкольного возраста.

С 2009 года в соответствии с государственной программой Новосибирской области «Содействие занятости населения» ежегодно порядка 600 женщин принимают участие в обучающих программах

Программа профобучения женщин с детьми в рамках национального проекта «Демография» будет расширена с 2020 года. Переобучение и повышение квалификации будет проходить не только для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, но и для женщин, имеющих детей дошкольного возраста.

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте трех лет» национального проекта «Демография». Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, в настоящее время профобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, реализуется в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств регионального бюджета. С 2009 года в соответствии с государственной программой Новосибирской области «Содействие занятости населения» ежегодно порядка 600 женщин принимают участие в обучающих программах.

Поддержка из федерального бюджета позволит увеличить количество обучающихся. В 2020 году в рамках национального проекта планируется организовать переобучение и повышение квалификации по наиболее востребованным специальностям для 827 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Для справки:

Национальный проект «Демография» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Среди региональных составляющих данного нацпроекта – «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и др.

Источник: www.nso.ru