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Как внести в ЕГРН сведения о трубопроводе?

20:31 22.11.2019 Фото: www.pexels.com
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В Кадастровой палате ответят на вопросы о внесении в ЕГРН сведений о зонах с особыми условиями использования территорий 27 ноября на горячей линии.

Как внести в ЕГРН сведения о трубопроводе?
В Кадастровой палате ответят на вопросы о внесении в ЕГРН сведений о зонах с особыми условиями использования территорий

В среду, 27 ноября, в Кадастровой палате по Новосибирской области пройдет телефонное консультирование.
Эксперты ответят на вопросы о внесении в ЕГРН сведений об охранных зонах волоконно-оптических линий связи, магистральных трубопроводов, теплотрасс и санитарно-защитных зонах, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по Новосибирской области.
Звонки в рамках горячей линии будут приниматься с 10.00 до 12.00 по многоканальному телефону +7(383)349-95-69 с добавлением внутренних номеров специалистов: начальник отдела Олеся Кучерова (доб.2902), заместитель начальника отдела Вероника Сухорукова (доб.2100), ведущий инженер Алина Аникина (доб.2900).

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