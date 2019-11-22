Как внести в ЕГРН сведения о трубопроводе?

В Кадастровой палате ответят на вопросы о внесении в ЕГРН сведений о зонах с особыми условиями использования территорий 27 ноября на горячей линии.

В Кадастровой палате ответят на вопросы о внесении в ЕГРН сведений о зонах с особыми условиями использования территорий

В среду, 27 ноября, в Кадастровой палате по Новосибирской области пройдет телефонное консультирование.

Эксперты ответят на вопросы о внесении в ЕГРН сведений об охранных зонах волоконно-оптических линий связи, магистральных трубопроводов, теплотрасс и санитарно-защитных зонах, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по Новосибирской области.

Звонки в рамках горячей линии будут приниматься с 10.00 до 12.00 по многоканальному телефону +7(383)349-95-69 с добавлением внутренних номеров специалистов: начальник отдела Олеся Кучерова (доб.2902), заместитель начальника отдела Вероника Сухорукова (доб.2100), ведущий инженер Алина Аникина (доб.2900).