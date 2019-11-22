У застройщика Виктора Голубева купит квартиры для переселенцев администрация Бердска

20 ноября определился застройщик, у которого администрация купит квартиры в новостройках для семей, попавших в программу по переселению из аварийного жилья.
20 ноября определился застройщик, у которого администрация купит квартиры в новостройках для семей, попавших в программу по переселению из аварийного жилья.
В нынешнем году власти переселяют жильцов домов по адресам: дома №№ 8, 10, 12 по ул. Комсомольская; № 8 по ул. Л. Чайкиной и № 9 по ул. Пионерская. В общей сложности подрядчик должен предоставить 35 благоустроенных квартир: 17 двухкомнатных, 13 однокомнатных и пять трёхкомнатных. По закону людям должны предоставить жильё не меньшей площади, чем они имели. Однако в старых бараках квартиры, как правило, не отличаются большими площадями. В конкурсной документации указаны трёшки в 34 и 37 квадрата. Хотя среди них есть и одна квартира площадью в 74 кв. метров.
Власти были готовы купить перечисленные квартиры за 75,9 млн рублей. Итоги конкурса подвели 20 ноября. Оказалось, что на него подана лишь одна заявка от ИП Голубева. Предприниматель согласился продать квартиры переселенцам по цене, указанной в конкурсной документации.
Это не последние аварийные дома в Бердске. В нашем городе есть ещё шесть строений, признанных таковыми. Это дом № 10 по улице К. Маркса; № 2Б по улице Комсомольской; № 6 по улице Лизы Чайкиной; №№ 7 и 9 по улице Энергетической; № 17 по улице Попова. Их власти планируют расселить в рамках муниципальной программы в 2020 и 2021 годах.
До 2017 жильцов аварийных домов переселяли по федеральной программе, действовавшей с 2007 года. После этого средства на расселение выделяют из областного бюджета.