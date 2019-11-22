Первые признаки рака мозга: трудности речи, изменение походки и черт лица

Врач Елена Малышева рассказала, какие признаки указывают на развитие рака мозга и при обнаружении каких симптомов следует немедленно обращаться к неврологу.

Опухоль головного мозга является одним из самых опасных онкологических заболеваний

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале рассказала, какие признаки указывают на развитие рака мозга.

По ее словам, глиобластома или опухоль головного мозга является одним из самых опасных онкологических заболеваний, и пока не удалось выработать метод ее профилактики. Однако по некоторым симптомам можно определить наступление болезни. В частности, могут деформироваться черты лица.

«Во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения в носогубных складках», — пояснила Малышева.

Она также отметила среди признаков болезни трудности в речи, изменение походки и другие внезапные проблемы со здоровьем, так как организм пациента отказывается выполнять любые функции.