22.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Песков о головорезах: Кремль не знает и не имеет отношения к шокирующим кадрам казни в Сирии

22:26 22.11.2019 Фото: Стопкадр
2 0

Накануне «Новая газета» опубликовала расследование о том, что участники «группы Вагнера» в 2017 году казнили дезертировавшего из сирийской армии Мохаммеда Таху Исмаила Аль-Абдуллу, котору отрубили руки, отпилили голову, сожгли тело.

Песков о головорезах: Кремль не знает и не имеет отношения к шокирующим кадрам казни в Сирии
Кадры казни Мохаммеда Таха Исмаила Аль-Абдуллы

Кадры жестокого убийства в Сирии в 2017 году, опубликованные «Новой газетой», шокируют, однако власти РФ не обладают информацией о запечатленных там людях и не имеют к ним какого-либо отношения. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС. 

«Действительно, они [«Новая газета»] опубликовали шокирующие фотографии <…>, [с ними] удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. «Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делают [журналисты издания], всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим людям», — подчеркнул Песков.

На вопрос, могут ли следственные органы РФ провести расследование по данной информации, пресс-секретарь президента РФ сказал: «Если они посчитают необходимым, то они это сделают».

Накануне «Новая газета» опубликовала расследование о том, что участники «группы Вагнера» в 2017 году казнили дезертировавшего из сирийской армии Мохаммеда Таху Исмаила Аль-Абдуллу. «Новая газета» установила, что один из участников казни, предположительно, Станислав Д., служивший в разведке «ЧВК Вагнера». В сети также есть фотография, сделанная после расправы, на которой, помимо этого мужчины, открыты лица еще трех человек, их личности пока не установлены.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут головорезов?

Аноним, 22 ноября 2019 22:41
А зачем их искать? Ну нашли двух зашпиленных и что?
«Мы их нашли. Они гражданские»
Поросёнок Пётр, 22 ноября 2019 23:22
Это видео никакого удивления не вызвало, работать "ихтамнетами" к Пригожину идут люди с определённым складом характера и моральными принципами, точнее полным отсутствием оных, они куролесили на Донбассе на стороне сепаратистов, вот и в Сирии не скучают. Отмороженные садисты и отбросы общества, герои путинской России, наверняка медальки имеют "за заслуги перед Отечеством".

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бросили курить? Какие способы помогут отчистить легкие от влияния сигарет
23:35 22-11-2019
Бросили курить? Какие способы помогут отчистить легкие от влияния сигарет
Поле чудес: шокирующие подарки в коллекции Леонида Якубовича
23:18 22-11-2019
Поле чудес: шокирующие подарки в коллекции Леонида Якубовича
Астероид- убийца динозавров может вновь упасть на Землю
23:09 22-11-2019
Астероид- убийца динозавров может вновь упасть на Землю
Ламинирование волос: вред или польза?
22:37 22-11-2019
Ламинирование волос: вред или польза?
Песков о головорезах: Кремль не знает и не имеет отношения к шокирующим кадрам казни в Сирии 2
22:26 22-11-2019
Песков о головорезах: Кремль не знает и не имеет отношения к шокирующим кадрам казни в Сирии
Детские травмы вызывают пограничное расстройство личности во взрослом возрасте
22:26 22-11-2019
Детские травмы вызывают пограничное расстройство личности во взрослом возрасте
Первые признаки рака мозга: трудности речи, изменение походки и черт лица
22:13 22-11-2019
Первые признаки рака мозга: трудности речи, изменение походки и черт лица
Подруга доцента-Наполеона Соколова Катрин: он привязал меня к стулу, бил, подносил утюг к лицу, пинал
22:07 22-11-2019
Подруга доцента-Наполеона Соколова Катрин: он привязал меня к стулу, бил, подносил утюг к лицу, пинал
Уволил директора Центра им. Сербского из-за поддержки дорогих справок для водителей Минздрав 5
20:57 22-11-2019
Уволил директора Центра им. Сербского из-за поддержки дорогих справок для водителей Минздрав
Фейсом об тейбл: била головой о парту и учебником по голове пятиклассника учитель английского в Тамбове 3
20:51 22-11-2019
Фейсом об тейбл: била головой о парту и учебником по голове пятиклассника учитель английского в Тамбове