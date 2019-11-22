Песков о головорезах: Кремль не знает и не имеет отношения к шокирующим кадрам казни в Сирии

Накануне «Новая газета» опубликовала расследование о том, что участники «группы Вагнера» в 2017 году казнили дезертировавшего из сирийской армии Мохаммеда Таху Исмаила Аль-Абдуллу, котору отрубили руки, отпилили голову, сожгли тело.

Кадры казни Мохаммеда Таха Исмаила Аль-Абдуллы

Кадры жестокого убийства в Сирии в 2017 году, опубликованные «Новой газетой», шокируют, однако власти РФ не обладают информацией о запечатленных там людях и не имеют к ним какого-либо отношения. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Действительно, они [«Новая газета»] опубликовали шокирующие фотографии <…>, [с ними] удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. «Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делают [журналисты издания], всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим людям», — подчеркнул Песков.

На вопрос, могут ли следственные органы РФ провести расследование по данной информации, пресс-секретарь президента РФ сказал: «Если они посчитают необходимым, то они это сделают».

Накануне «Новая газета» опубликовала расследование о том, что участники «группы Вагнера» в 2017 году казнили дезертировавшего из сирийской армии Мохаммеда Таху Исмаила Аль-Абдуллу. «Новая газета» установила, что один из участников казни, предположительно, Станислав Д., служивший в разведке «ЧВК Вагнера». В сети также есть фотография, сделанная после расправы, на которой, помимо этого мужчины, открыты лица еще трех человек, их личности пока не установлены.