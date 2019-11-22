Ламинирование волос: вред или польза?

Тусклость цвета, пористые кончики и тонкие волосы — одни из наиболее распространенных проблем. Современные технологии и салонные процедуры укрепляют, придают блеск и насыщенность. Начнем с ламинирования!

Если вы хотите, чтобы эффект ламинирования держался дольше, придется свести к минимуму средства для укладки из своей косметической полки

Ламинирование волос — одна из самых популярных салонных процедур по уходу за волосами. Она обволакивает каждый волосок невидимой дымкой, благодаря которой добавляется wow-объем, блеск и гладкость. Эффект держится около месяца.

Такую процедуру можно сделать в домашних условиях или с помощью профессиональной руки мастера. Кроме того, производители выпускают специальные наборы косметики, которые облегчат задачу. Поговорим?

Зачем делать ламинирование волос

Ламинирование волос добавляет волосам блеска, гладкости и толщины. Такую процедуру желательно делать для пористых и поврежденных волос. Она поможет укрепить волосяные луковицы и сделает оттенок более насыщенным. Важно помнить, что ламинирование не имеет лечебного эффекта, но мгновенно преображает вашу прическу.

Ламинирование волос обладает накопительным эффектом.

Нюансы ламинирования волос

Разберем некоторые нюансы этой процедуры. Если вы любительница постоянно менять свой цвет волос, то с этим будут проблемы (нежелательно делать окрашивание). Сделать волну или локоны тоже будет проблематично. Если вы хотите, чтобы эффект ламинирования держался дольше, придется свести к минимуму средства для укладки из своей косметической полки. Подберите свой новый уход. Бренды выпускают продукты, которые помогут избежать преждевременного похода в салон.

Вредно ли делать ламинирование волос?

Совершенно безопасно при использовании качественных бьюти-продуктов. Выберите мастера, который сможет профессионально сделать данную процедуру.

Ламинирование волос можно сделать в домашних условиях с помощью желатина или кокосового масла. Также вы можете приобрести специальные косметические наборы от разных брендов или просто отдельные продукты (шампунь, бальзам или спрей).

Источник: Хочу