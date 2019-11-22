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Образование / Общество

Астероид- убийца динозавров может вновь упасть на Землю

23:09 22.11.2019 Фото: pxhere.com
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Математик Роберт Уолкер уверен, что в будущем велика вероятность столкновения планеты с огромных размеров космическим телом.

Астероид убийца динозавров может вновь упасть на Землю

Гигантский астероид может столкнуться с Землей

Математик Роберт Уолкер уверен, что в будущем велика вероятность столкновения планеты с огромных размеров космическим телом.

Эксперт утверждает, что в будущем на Землю может упасть такой же метеорит, что около 66 миллионов лет назад уничтожил на Земле динозавров. По словам Роберта Уолкера подобные космические тела падают на нашу планету каждые 100 миллионов лет.

Как уточняет эксперт, размер астероида, который в будущем может столкнуться с Землей, близок к Чиксулубскому – около 10 км в поперечнике и больше.

Несмотря на то, что угроза падения на планету астероида пока маловероятна, NASA все же принимают меры по защите Земли от угроз.

Источник: Волгоградская правда

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