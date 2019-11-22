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Здоровье / Общество

Бросили курить? Какие способы помогут отчистить легкие от влияния сигарет

23:35 22.11.2019 Фото: pxhere.com
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Специалисты назвали 5 эффективных способов очищения легких после отказа от сигарет.

Бросили курить? Какие способы помогут отчистить легкие от влияния сигарет
У вчерашних курильщиков ослабевшие из-за длительного воздействия никотина легкие становятся более подверженными возникновению воспалительных процессов

Употребление клюквы и имбирного чая, а также прогулки на свежем воздухе способствуют более активному очищению легких после того, как человек решает отказаться от сигарет. Советы специалистов, помогающие сделать такое очищение наиболее эффективным, опубликовала Информационная Медицинская Сеть.

Совет первый: употреблять клюкву. Ее употребление содействует активному очищению ресничек, расположенных в легких. Эти реснички блокируются веществами дыма, когда человек курит. Между тем, именно они защищают организм от воздействия попадающих с воздухом канцерогенов. Для возобновления активной работы ресничек необходимо ежедневно съедать по горсти клюквы.


Совет второй: пить имбирный чай. У вчерашних курильщиков ослабевшие из-за длительного воздействия никотина легкие становятся более подверженными возникновению воспалительных процессов. Имбирь обладает противовоспалительным действием.

Совет третий: придерживаться здорового питания. Рацион питания человека, который бросил курить, должен быть разнообразным, включать в себя больше свежих продуктов, овощей и фруктов. Насыщенная полезными микроэлементами пища не только делает организм крепче и поддерживает иммунитет, но и способствует активному выведению из организма тех вредных компонентов, которые копились в нем за время курения.

Совет четвертый: чаще гулять на свежем воздухе. Длительные пешие прогулки особенно эффективно помогают восстановить работу легких.

Совет пятый: избегать пассивного курения. Оно не только ослабляет волю и побуждает вернуться к вредной привычке, но и воздействует на еще совсем слабые легкие новыми дозами канцерогенных веществ.

Источник: МедикФорум

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