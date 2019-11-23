Как скрыть отросшие корни волос?

Убрать волосы назад, то есть вовсе отказаться от пробора – хороший способ скрыть корни

Всем девушкам, которые красят волосы, знакома ситуация, когда корни уже отросли, а до визита в парикмахерскую еще далеко. Исправить ситуацию можно, и не прибегая к красителю, если вы знаете об этих четырех лайфхаках.

Окрашивающие спреи для волос

Всего 1 минута – и вас снова равномерный цвет волос. Такие спреи стоят относительно недорого, работают быстро и эффективно. У них есть только два недостатка: во-первых они могут окрашивать руки при прикосновении к волосам, во-вторых, смываются при первом же мытье.

Добавление объема и текстуры

Текстура и объем волос сглаживают контраст между разными оттенками. Используете специальную пудру для объема или утюжок небольшого размера с гафрированной поверхность. Также подойдет обычный фен и круглая щетка. Второй вариант – пляжные локоны. Это укладка сама по себе создает эффект легкой небрежности и слегка отросшие корни для этого образа только плюс. Чтобы быстро сделать пляжные локоны, используйте спрей с морской солью.

Другая сторона

Если вы всегда носите один и тот же пробор, измените сторону, или вместо прямого, зачешите волосы бок. Поскольку волосы не привыкли к такому положению, корни будут менее плоскими, а значит менее заметными.

Элегантный пучок

Убрать волосы назад, то есть вовсе отказаться от пробора – хороший способ скрыть корни. Это может пучок или коса.

«Главное, чтобы в твоей укладки не было проборов. В этом случае одна коса хорошо, а две — просто ужас. Если решишь сделать классический пучок, то имей в виду, что в этом сезоне в фаворитах низкие варианты».