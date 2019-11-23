Признаки рака печени: понос, спазмы в животе, пожелтение кожи

Только около 12 процентов женщин и 15 процентов мужчин с диагнозом рак печени выживают в первые пять лет после лечения.

Вторичный рак печени подразумевает метастазы в печени, то есть вторичные опухоли, образовавшиеся в результате злокачественных процессов в других органах

В развитых странах растет заболеваемость раком печени, на что во много влияют особенности образа жизни современных людей. Основная проблема в том, что первые симптомы появляются только на поздней стадии, поэтому рак печени часто выявляют и начинают лечить несвоевременно.

Что вызывает рак печени. Наиболее распространенной формой рака печени является гепатоцеллюлярная карцинома, ее причинами в большинстве случаев являются цирроз печени или инфекция гепатита. При этом статистика цирроза печени увеличивается из-за роста потребления алкоголя и других токсичных веществ. С другой стороны, становится больше заболеваний гепатитом. Кроме того, растет число людей, имеющих неалкогольную жирную печень – следствие злоупотребления жирной и сладкой пищей, малоподвижности и ожирения. Все это вносит лепту в увеличение популяции пациентов, страдающих от рака печени.

Рак печени – очень коварное и опасное заболевание. Из-за неспособности органа реагировать болевыми сигналами большинство случаев рака печени выявляются на поздней стадии или даже на терминальной стадии. При этом своевременное выявление и диагностирование опухоли повышает шансы на излечение: если рак печени обнаруживается еще не метастазирующим, перспективы для пациента, как правило, оказываются хорошими. Например, при операбельном раке печени порядка 50 процентов пациентов получают возможность жить более пяти лет после постановки диагноза.

К сожалению на практике только около 12 процентов женщин и 15 процентов мужчин с диагнозом рак печени выживают в первые пять лет после лечения. Вот почему важно внимательно следить за самочувствием и телом, чтобы засечь те изменения, которые могут возникать в случае заболевания.

Первичный и вторичный рак печени. Онкологи различают первичный и вторичный рак печени. Первичный рак печени возникает из собственных клеток печени. Вторичный рак печени подразумевает метастазы в печени, то есть вторичные опухоли, образовавшиеся в результате злокачественных процессов в других органах.

Каковы именно триггеры первичного рака печени, пока не ясно. Тем не менее, известно, что некоторые факторы значительно увеличивают вероятность его развития. Медики констатируют, что рак печени образуется только тогда, когда печень уже повреждена. Почти 90 процентов всех случаев рака печени основаны на повреждениях, связанных с циррозом печени.

Рак печени: симптомы. Проявляемые при раке печени симптомы очень нехарактерны, поэтому их часто неправильно интерпретируют правильно очень поздно или путают с другими, более безобидными причинами. Такими симптомами могут быть:

постоянные спазмы в животе, особенно в верхней части живота;

пожелтение кожи и глаз;

понос;

черный, смолистый, сильно пахнущий стул;

потеря веса, при которой часто не уменьшается или даже увеличивается размер талии;

общее чувство слабости.

Если эти симптомы стали более частыми или непрерывно проявляются в течение длительного периода времени, нужно обязательно обратиться к врачу за обследованием. Хотя у приведенных выше симптомов могут быть и другие, менее опасные причины в сравнении с раком печени, важно исключить рак как основу недомогания.

Как защититься от рака печени. Такой защите способствует сбалансированное питание с низким содержанием жиров, регулярная физическая активность, отказ от алкоголя и курения, вакцинация против гепатита В, а также регулярная проверка печени у врача, начиная с возраста 35 лет (например, ультразвуковое обследование может выявить возможные изменения в печени и исключить подозрение на рак органа).

При наличии цирроза печени, гепатита или жировой болезни печени обследоваться у медиков нужно каждые шесть месяцев.

Источник: МедикФорум