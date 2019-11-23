Как помочь зубам в зимний период?

Да, считается, что смена зубной пасты вредит зубам. Но на деле это пойдёт только на пользу. Главное, с умом подобрать пасту на зиму с антиоксидантом в составе.

Массаж зубов и дёсен весьма полезен зимой

Отсутствие солнца, холод, авитаминоз – всё это плачевно сказывается на состоянии многих систем организма. В том числе страдают и зубы. Важно не впадать в апатию, а сделать всё возможное, чтобы позаботиться о здоровье своих зубов. Подробнее в материале MedikForum.ru.

Смени рацион

Поддержать иммунитет поможет правильное питание. В том числе и поддержать здоровье зубов. Нужно включить в рацион больше свежих овощей, зелени, минералов, чтобы это никак не сказалось на эмали. Ведь от их нехватки может происходить её разрушение.

Нужно избегать кислотосодержащих продуктов, например, брусники, лимонов, клюквы. Хоть зимой и рекомендуют подобное питание, но из-за этого может возникнуть вымывание минеральных компонентов.

В повседневном рационе должны быть продукты, богатые минералами. Это творог, груши, яблоки, брокколи, помидоры, огурцы, зелень, молоко, рыбу.

Смени зубную пасту

Да, считается, что смена зубной пасты вредит зубам. Но на деле это пойдёт только на пользу. Главное, с умом подобрать пасту на зиму. Она должна быть с антиоксидантом в составе. Благодаря такому ингредиенту уменьшается воспаление, кровоточивость дёсен, снижается чувствительность эмали. Зубы становятся защищёнными от кариеса и налёта.

Делай массаж

Массаж зубов и дёсен весьма полезен зимой. Его нужно проводить каждый раз после чистки зубов. Это позволит устранить отёки, улучшить кровообращение и питание тканей пародонта, укрепить зубы.