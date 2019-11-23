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Можно ли использовать колючую проволоку для огораживания участка?

00:13 23.11.2019 Фото: pxhere.com
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Никаких запретов на использование колючей проволоки в законодательстве нет. Однако собственнику участка лучше натянуть ее не по внешнему периметру участка, а с внутренней стороны забора, поскольку такой вид ограждения может нанести вред здоровью прохожих.

Можно ли использовать колючую проволоку для огораживания участка?
Если кто-то случайно зацепится за проволоку, то с хозяина участка потребуют компенсацию за порезы

Многие дачники устанавливают ограждения вокруг своих участков, используя для них колючую проволоку. Они считают, что такой «забор» — наиболее дешевый, простой и быстрый способ обеспечить безопасность территории и сохранность имущества.

Согласно СНИП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», материал ограждения может быть любой — из металлических, решетчатых конструкций, кованого металла, чугунного литья или сварной стали. Никаких запретов на использование колючей проволоки в законодательстве нет. Однако собственнику участка лучше натянуть ее не по внешнему периметру участка, а с внутренней стороны забора, поскольку такой вид ограждения может нанести вред здоровью прохожих. Если кто-то случайно зацепится за проволоку, то с хозяина участка потребуют компенсацию за порезы.

Как лучше устанавливать заграждение и какое?

С внутренней стороны забора достаточно протянуть два ряда колючей проволоки, и тогда участок будет защищен от проникновения злоумышленников, считают эксперты. Более эффективным способом защиты является спирально закрученная проволока с закаленным сердечником и оцинкованными колюще-режущими обоюдоострыми шипами. Если такую проволоку пустить поверх забора, то злоумышленник никак не сможет перелезть через него, поскольку такая армированная «колючка» имеет хорошие пружинистые свойства, а также очень стойкая к механическим повреждениям.

Можно ли пускать по проволоке ток?

Нет, нельзя. Такой способ охраны участка считается незаконным. Если до проволоки кто-то дотронется и получит увечье, собственника участка могут привлечь к ответственности, в наиболее серьезных случаях — по ст. 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«В законодательстве нет нормы, которая разрешает огораживать участок проволокой и пускать по ней ток. И здесь не действует принцип „что не запрещено, то разрешено“. В любом случае такой подход создает опасность для жизни и здоровья граждан, какими бы они ни были, пусть даже злоумышленниками, которые посягают на вашу собственность. Да, собственник может предупреждать о наличии тока, развешивать плакаты с информацией об этом, чтобы доказать, что он предпринял предупреждающие меры, но при этом владелец участка должен понимать, что он разместил у себя на участке потенциально опасный объект», — говорит адвокат Максим Попов.

В случае причинения смерти по неосторожности собственник может понести наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ему может грозить ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Источник:  АиФ

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