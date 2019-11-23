6 способов уложить гостей в маленькой квартире

Пожалуй, самый комфортный вариант временного спального места, который при этом займет минимум пространства при хранении, – это надувная кровать, замечает эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Илья Чхеидзе. Современные модели оснащены электрическим насосом, который наполняет матрас воздухом за считанные минуты. В сложенном виде надувная кровать занимает очень мало места.

Современные матрасы оборудованы двухканальным клапаном. Это устройство позволяет быстро накачивать матрас, если гости пришли внезапно, и также оперативно выпускать весь воздух, уточняет менеджер торгового сектора «cад» «Леруа Мерлен ЗИЛ» Андрей Угланов.