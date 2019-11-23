6 способов уложить гостей в маленькой квартире

Пожалуй, самый комфортный вариант временного спального места, который при этом займет минимум пространства при хранении, – это надувная кровать, замечает эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Илья Чхеидзе. Современные модели оснащены электрическим насосом, который наполняет матрас воздухом за считанные минуты. В сложенном виде надувная кровать занимает очень мало места.
Современные матрасы оборудованы двухканальным клапаном. Это устройство позволяет быстро накачивать матрас, если гости пришли внезапно, и также оперативно выпускать весь воздух, уточняет менеджер торгового сектора «cад» «Леруа Мерлен ЗИЛ» Андрей Угланов.
Еще один вариант на случай, если посиделки с гостями затянулись и нужно срочно организовать спальное место, – это старая добрая раскладушка. В сложенном виде она, конечно, занимает больше места, чем надувная кровать, но ее вполне можно хранить на балконе, спрятать в шкафу или гардеробной, продолжает Чхеидзе.
Раскладушка – спасительница, она выдержит даже очень вертлявого или крупного гостя, соглашается дизайнер интерьеров Ирина Фефелова. Правда ему может быть не очень удобно, но ведь и вы не планировали его оставлять у себя надолго, добавляет она.
Неплохим вариантом может стать и детская кровать. «Да-да, вы не ослышались. Именно детская кровать, у которой нижний уровень выкатывается из-под основного и может служить и игровым местом ребенку в обычные дни, и тем самым спасительным спальным местом при «нашествии» гостей», – советует Фефелова. Собственно, не только детская, но и любая кровать с выкатным спальным местом может стать отличным лайфхаком для приема гостей с ночевкой.
Еще один суперкомпактный вариант ночевки для неприхотливых гостей – гамак. И повесить его очень легко, если вы знаете заранее, что у вас будут частыми гости, то два анкерных болта в потолке, заранее укрепленные, и вуаля! «У вас хоть 5 гамаков может висеть в комнате на радость приехавшей многочисленной семье родных», – указывает Фефелова.
Подвесить гамак несложно, никакие специфические навыки не нужны: сначала понадобится просверлить отверстия в стенах диаметром от 6 до 10 сантиметров, объясняет Угланов. Если стены сделаны из бетона, потребуется перфоратор и бур по бетону, если из газобетона или пеноблоков, будет достаточно сверла и шуруповерта. Затем нужно вставить в отверстия анкеры. В комплекте с гамаком есть кольца, на которых гамак крепится к анкерам. Длина гамака составляет порядка 2,5 метра вместе с креплениями, поэтому расположить его можно в любой стандартной квартире. В среднем гамак рассчитан на вес от 100 килограммов, поэтому удержит среднестатистического человека. В сложенном виде гамак не займет больше места, чем плед, говорит Угланов.
Про раскладное кресло даже не буду долго говорить. Это самый легкий способ приютить желанных гостей. И этот способ знают все, как и про гостевой диван, добавляет Фефелова.
А вот любимую тещу или маму вы уже не положите на надувной матрас и уж точно не подвесите ее в гамаке, уверена Фефелова.
Для таких гостей придется создать самые комфортные условия. «И поэтому вы отдадите ей свой матрас. Да-да, именно свой матрас! Потому что – маме!» – подчеркивает дизайнер.
Просто если вы знаете, что к вам периодически будут приезжать гости, требующие повышенного комфорта, то можно приобрести роскошную высоченную кровать, которая состоит из двух матрасов. В мирное время, то есть без гостей, будете спать, как короли, а когда приезжает гостья, то тут придется немного снизить высоту, вытянув матрас и постелив на нем дополнительную постель, объясняет Фефелова.
«В этом хороший помощник американские кровати. Они часто состоят из основания и двух матрасов», – рекомендует она.
Источник: РИА Новости