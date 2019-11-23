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Жутко полыхает на видео легковушка с номером 955 на трассе Р-256 около п.Вега под Бердском

12:03 23.11.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Как уточнил «Курьер.Среда.Бердск» руководитель ФГКУ 5 отряда ФПС по Бердску Алексей Ковалев, обошлось без жертв.

Жутко полыхает на видео легковушка с номером 955 на трассе Р 256 около п.Вега под Бердском
Иномарка полыхает под Бердском на трассе Р-256

Сегодня, 23 ноября, в 11.33 загорелась иномарка (или отечественная марка — не видно из-за огня) перед стоп-линией на светофоре около п. Вега под Бердском на трассе Р-256.

По словам корреспондента «Курьер.Среда.Бердск», горит оранжевого цвета легковая машина Е 955 154 регион. На место приехали две пожарных машины из Бердска, скорая и полиция.

Автомобиль двигался со стороны Искитима в Новосибирск.

Как уточнил Руководитель ФГКУ «5 ОТРЯД ФПС ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ по Бердску Алексей Ковалев, обошлось без жертв. Марку назвать сгоревшего авто он пока затруднился назвать.

Водитель стоял на обочине, наблюдая, как горит его автомобиль.

Со стороны Искитима образовалась пробка.

Подробности ЧП сообщим позже.
Видео Марины Волковой

Жутко полыхает на видео легковушка с номером 955 на трассе Р 256 около п.Вега под Бердском
Жутко полыхает на видео легковушка с номером 955 на трассе Р 256 около п.Вега под Бердском
Жутко полыхает на видео легковушка с номером 955 на трассе Р 256 около п.Вега под Бердском
Жутко полыхает на видео легковушка с номером 955 на трассе Р 256 около п.Вега под Бердском
Жутко полыхает на видео легковушка с номером 955 на трассе Р 256 около п.Вега под Бердском
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