Пальмовое масло: вред или польза?

Пока нет однозначной точки зрения о влиянии пальмового масла на здоровье человека. Одни отмечают, что регулярное употребление пальмового масла приводит к росту концентрации липопротеинов низкой плотности (холестерина) в плазме крови, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже смертности от ишемических болезней сердца. Другие подобной зависимости не видят. Третьи говорят о пользе пальмового масла.

В мире господствует точка зрения, что насыщенные жиры опасны для здоровья в большом количестве, их потребление нужно сокращать

В России подняли налог на импорт пальмового масла. В связи с этим в обществе развернулась дискуссия о его свойствах и о том, нужно ли оно вообще. Этот продукт получают в тропических странах и завозят к нам уже переработанным. Из него делают мыло, косметику, биодизель, но потребителей больше волнует его использование в пищевой отрасли.

Как нас обманывают производители

В начале этого года в бюллетене Всемирной организации здравоохранения опубликован доклад ученых из Великобритании и Индонезии «Индустрия пальмового масла и незаразные болезни». Авторы делают вывод, что производители этого продукта ведут себя так же, как табачные и алкогольные компании, продвигающие на рынок вредные для здоровья товары. Они применяют неэкологичные методы производства, используют лоббистов, недобросовестную рекламу, скрывают правду о составе продуктов. Все это — чтобы получить максимальную прибыль.

В первую очередь ученых волнуют экологические последствия производства пальмового масла. Его делают из плодов африканской пальмы, но основные плантации находятся в Индонезии — на Борнео и Малайзии. Ради них вырубают тропические леса, которые, как известно, служат легкими планеты. В результате сокращается биоразнообразие, растут выбросы углекислого газа в атмосферу, возникает угроза вымирания орангутангов. Практика выжигания лесов под плантации наносит прямой вред здоровью местного населения.

О влиянии пальмового масла на здоровье в докладе приводится осторожная точка зрения: делать однозначные выводы сейчас нельзя, поскольку научные исследования противоречивы. Одни отмечают, что регулярное употребление пальмового масла приводит к росту концентрации липопротеинов низкой плотности (холестерина) в плазме крови, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже смертности от ишемических болезней сердца. Другие подобной зависимости не видят.

Третьи говорят о пользе пальмового масла. Настораживает, что часть этих работ выполнена при поддержке Малайзийского совета по пальмовому маслу. Следовательно, делают вывод авторы доклада, необходимы качественные и независимые научные исследования.

Проверено на крысах

«В научной среде не так много разговоров о влиянии пальмового масла на здоровье. Проблема несколько притянута за уши. В Европе больше высказывают озабоченность экологическими последствиями его производства, но довольно однобоко. Там свои леса вырубили и теперь успешно развивают на их месте сельское хозяйство», — рассказывает профессор Олег Медведев, заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ, основатель исследовательского центра «Здоровое питание».

Пальмовое масло получают из мякоти плодов. Деревья растут очень быстро, плодоносят каждые две-три недели. Это дает существенный выигрыш в объеме получаемого продукта и сильно снижает себестоимость по сравнению, например, с рапсом и кукурузой. Неудивительно, что в мире наблюдается взрывной рост его производства.

Как и все растительные масла, продукт масличных пальм состоит из смеси насыщенных и ненасыщенных жиров. Его особенность — в соотношении этих компонентов и примесях. Насыщенных и ненасыщенных жиров там примерно поровну: 47,2 и 52,8 процента соответственно. Кроме того, оно обогащено антиоксидантами, каротиноидами, токоферолами и токотриенолами — составляющими витамина Е.

Чтобы повысить качество, растительное масло рафинируют и дезодорируют с помощью нагрева до 200 и 230 градусов соответственно. Таким образом его очищают от летучих компонентов, запаха. Но это приводит к образованию 3-монохлорпропан-1,2-диола, глицидола и глицидоловых эфиров. В пальмовом масле их несколько больше .

«Глицидоловые эфиры токсичны в очень больших дозах. Это показали испытания на грызунах, на основании которых Международное агентство по изучению рака присвоило этим соединениям группу 2А — вероятно канцерогенные. Дозу, вызывающую рак у животных, уменьшили в 25 тысяч раз и приняли как предельно допустимую для всех растительных масел. Соответствовать ей очень сложно, требуется менять технологии рафинирования и дезодорирования», — продолжает ученый и добавляет, что люди употребляют переработанные растительные масла более ста лет и каких-то серьезных проблем с ними не замечено.

Жирные кислоты присоединяются эфирными связями к атомам углерода молекулы триацилглицерида. Считается, что насыщенные жирные кислоты в пальмовом масле связаны в основном в 1 или 3 положении, поэтому они расщепляются и всасываются так же, как ненасыщенные.

Почему пальмовое масло используют в детском питании

Насыщенные жиры в пальмовом масле представлены главным образом пальмитиновой кислотой. Это важнейшее вещество для животных. Оно вырабатывается у нас в организме, входит в состав клеточных мембран.

Пальмитиновая кислота играет ключевую роль в развитии плода в утробе матери на ранних стадиях, в становлении нервной системы, мозга. Новорожденный получает ее с молоком матери либо в составе смесей искусственного вскармливания.

«Пальмовое масло — один из источников пальмитиновой кислоты. Ее экстракт добавляют в смеси для младенцев, там ее нужно очень много», — говорит Олег Медведев.

Для этих целей растительную пальмитиновую кислоту перерабатывают, чтобы перестроить молекулу триацилглицерида и прицепленные к ней жирные кислоты. Так они лучше усваиваются организмом новорожденного. Все это хотя и приближает искусственные смеси к составу грудного молока, но не может его полностью повторить. А это чревато различными последствиями: аллергиями, коликами, недостатком кальция.

Жирное вредно?

В мире господствует точка зрения, что насыщенные жиры опасны для здоровья в большом количестве, их потребление нужно сокращать. Основанием тут послужили исследования 1960-х.

Американский биохимик и диетолог Марион Нестле из Нью-Йоркского университета анализировала те старые исследования и обнаружила, что 156 из 168 были выполнены при поддержке производителей сладостей. Вольно или невольно авторы этих статей слегка скорректировали результаты: углеводы были признаны менее вредными, чем насыщенные жиры.

«Сейчас этот стандарт подвергается сомнению. Если раньше долю жира в общем показателе калорийности пищи рекомендовали сводить к 26 процентам, то теперь можно допускать и 30, и даже 40 процентов. Важно соотношение разных жиров. На насыщенные должна приходиться одна треть, на ненасыщенные — две трети. Твердые фракции не должны составлять более десяти процентов по калорийности», — говорит профессор Медведев.

Совершенно неграмотными он считает заявления о том, что насыщенные жиры способствуют закупорке кровеносных сосудов. Их метаболизм в организме гораздо более сложен. Сначала жиры разлагаются липазами — особыми ферментами, вырабатываемыми в слюне, желудке, поджелудочной железе, и желчью на отдельные жирные кислоты и в таком виде усваиваются.

«Вы же, когда кладете кусочек сала на хлеб, не думаете о том, что у вас закупорятся сосуды. А пальмовое масло по соотношению жиров похоже на сало», — объясняет он.

Правда о трансжирах

«Пальмовое масло — нормальное, такое же, как и все растительные масла. С практической точки зрения оно не опасно», — утверждает Олег Медведев.

Он с коллегами исследует влияние масла на микробиоту и здоровье. Недавно они сдали в печать статью, где изложены результаты сравнения нескольких видов растительных масел, трансжиров, заменителей жиров.

Ученые 18 недель кормили этими продуктами крыс и смотрели, что происходит с микробиотой в желудочно-кишечном тракте. Маркером служило количество водорода, выделенного в результате деятельности бактерий. Это антиоксидант, который всасывается в кровь и оказывает положительный эффект на организм.

«В присутствии пальмового масла микробиота грызунов выделяет даже больше водорода, чем в присутствии других растительных масел. А вот трансжиры оказались действительно вредными. В прошлом году у нас принят закон, ограничивающий их долю двумя процентами от суммарной массы жира в продукте, и это правильно», — говорит он.

Трансжиры стали использовать в продуктах с начала XX века в качестве замены животных жиров. Вместо сливочного масла стали рекомендовать маргарины на их основе, в том числе для приготовления пищи.

В 1990-х появились данные о том, что трансжиры способствуют возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, их стали выводить их оборота. Лучшей заменой им оказалось пальмовое масло. Помимо высоких потребительских качеств оно имеет важное свойство: из-за высокой температуры плавления остается твердым при комнатной температуре, а это важно для кондитерской промышленности.