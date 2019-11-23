Пострадавший в жёстком ДТП в Бердске от госпитализации отказался
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пострадавший в жёстком ДТП в Бердске от госпитализации отказался

3:12:3511/23/2019
1

<div></div>

Авария случилась сегодня, 23 ноября, около 13 часов на регулируемом пересечении улиц Красная Сибирь и Павлова.

Автомобиль «КИА», двигавшийся по Красной Сибири, по словам аварийного комиссара Анатолия Сироткина, попытался преодолеть перекрёсток на красный сигнал светофора. Однако попытку водителя «корейца» пресёк на корню водитель японского автомобиля «Сузуки», который шёл по Павлова на зелёный. В результате удара оба автомобиля развернуло на 180 градусов, при этом «КИА» проломил дорожное ограждение.

В результате аварии, по словам очевидцев, был травмирован водитель «КИА», проехавшей на красный, но от помощи медиков, по словам аваркома, он отказался. Водитель «Сузуки» и его попутчица в ДТП, к счастью, не пострадали. Обе столкнувшихся на перекрёстке иномарки получили в аварии серьёзные повреждения.

И это, пожалуй, все о последствиях жёсткого ДТП, если не считать разрушенного дорожного ограждения.

Остаётся добавить, что на карте аварийных мест сайта «Свидетель», перекрёсток Павлова-Красная Сибирь занимает своё законное место. Водителям, проезжающим по нему, следует быть более внимательными и строго придерживаться сигналов светофора.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскНарежут ли избирательные округа на сессии депутаты 25 февраля 2021. Какие еще решения примут народные избранники, рассказываем
    11:51:33 2/24/2021
    Нарежут ли избирательные округа на сессии депутаты 25 февраля 2021. Какие еще решения примут народные избранники, рассказываем
    "Мощный результат": оценили вакцину от коронавируса "Спутник V" в Японии
    11:50:05 2/24/2021
    "Мощный результат": оценили вакцину от коронавируса "Спутник V" в Японии
    БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
    11:23:16 2/24/2021
    Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
    Ледяной капкан: Более 400 человек застряли в снежном плену в Челябинской области
    11:22:12 2/24/2021
    Ледяной капкан: Более 400 человек застряли в снежном плену в Челябинской области
    Бердск"Мы тоже люди и хотим спать, а не слушать грохот соседей до поздней ночи": Не стучат по батареям и не травят соседей сверху, заявили соседи дома по ул. Лунной в Бердске
    11:21:41 2/24/2021
    "Мы тоже люди и хотим спать, а не слушать грохот соседей до поздней ночи": Не стучат по батареям и не травят соседей сверху, заявили соседи дома по ул. Лунной в Бердске
    Какой сегодня церковный праздник: Православный календарь на март 2021 года
    11:20:34 2/24/2021
    Какой сегодня церковный праздник: Православный календарь на март 2021 года
    Срочно госпитализировали после ДТП легендарного гольфиста Тайгера Вудса. Смотрите видео с места аварии
    10:34:09 2/24/2021
    Срочно госпитализировали после ДТП легендарного гольфиста Тайгера Вудса. Смотрите видео с места аварии
    БердскПолнолуние в феврале 2021: что категорически запрещено делать на мощную Луну в Деве 27 февраля и 5 эффективных ритуалов на деньги и любовь
    10:26:26 2/24/2021
    Полнолуние в феврале 2021: что категорически запрещено делать на мощную Луну в Деве 27 февраля и 5 эффективных ритуалов на деньги и любовь
    День независимости Эстонии отмечается 24 февраля: Традиции национальной даты
    10:20:57 2/24/2021
    День независимости Эстонии отмечается 24 февраля: Традиции национальной даты
    Когда закончится пандемия коронавируса, рассказали в ВОЗ
    10:14:20 2/24/2021
    Когда закончится пандемия коронавируса, рассказали в ВОЗ