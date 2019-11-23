Пострадавший в жёстком ДТП в Бердске от госпитализации отказался

Авария случилась сегодня, 23 ноября, около 13 часов на регулируемом пересечении улиц Красная Сибирь и Павлова.
Авария случилась сегодня, 23 ноября, около 13 часов на регулируемом пересечении улиц Красная Сибирь и Павлова.
Автомобиль «КИА», двигавшийся по Красной Сибири, по словам аварийного комиссара Анатолия Сироткина, попытался преодолеть перекрёсток на красный сигнал светофора. Однако попытку водителя «корейца» пресёк на корню водитель японского автомобиля «Сузуки», который шёл по Павлова на зелёный. В результате удара оба автомобиля развернуло на 180 градусов, при этом «КИА» проломил дорожное ограждение.
В результате аварии, по словам очевидцев, был травмирован водитель «КИА», проехавшей на красный, но от помощи медиков, по словам аваркома, он отказался. Водитель «Сузуки» и его попутчица в ДТП, к счастью, не пострадали. Обе столкнувшихся на перекрёстке иномарки получили в аварии серьёзные повреждения.
И это, пожалуй, все о последствиях жёсткого ДТП, если не считать разрушенного дорожного ограждения.
Остаётся добавить, что на карте аварийных мест сайта «Свидетель», перекрёсток Павлова-Красная Сибирь занимает своё законное место. Водителям, проезжающим по нему, следует быть более внимательными и строго придерживаться сигналов светофора.