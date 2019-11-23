Убил школьницу в ванной электрический ток от зарядника смартфона в Ленске

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту смерти 14-летней школьницы, сообщает СК РФ по Якутии.
Тело девочки было обнаружено вечером 21 ноября 2019 года в ванной комнате родителями.
В ходе осмотра сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что на ее теле имеется повреждение. Специалисты предположили высокую вероятность следа от ожога вследствие поражения электрическим током.
В ванной комнате обнаружен подключенный к электрической розетке удлинитель с подключенным зарядным устройством для сотового телефона, которое имело деформированный корпус. Сам мобильный телефон с оплавленным корпусом лежал на кромке ванны.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.