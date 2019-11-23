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Погиб один и четверо серьезно пострадали в массовом ДТП на трассе Р-255 под Новосибирском

16:42 23.11.2019 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Столкнулись два легковых автомобиля и один грузовой. Спасатели деблокировали двух человек, зажатых в сильно поврежденных автомобилях. Всего в автомобилях в момент аварии находились 8 человек.

Погиб один и четверо серьезно пострадали в массовом ДТП на трассе Р 255 под Новосибирском
Погиб один и четверо серьезно пострадали в массовом ДТП на трассе Р-255 под Новосибирском

В Новосибирской области помощь пожарно-спасательных подразделений потребовалась на трассе Р-255 в Болотнинском районе, где, по предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля и один грузовой. К аварии, которая произошла днем 23 ноября на 118 километре автодороги, незамедлительно направили оперативную группу местного пожарно-спасательного гарнизона, экипажи ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи, сообщает сайт ГУ МЧС по НСО.

Спасатели деблокировали двух человек, зажатых в сильно поврежденных автомобилях. По данным ГИБДД, в результате аварии 1 человек погиб, 4 госпитализированы. Всего в автомобилях в момент аварии находились 8 человек.

Разлива топлива и возгорания транспортных средств после аварии не произошло. Последствия дорожно-транспортного происшествия устраняют около 20 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России – 4 человека и 1 единица техники.

На трассе Госавтоинспекция организована реверсивное движение. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа для выяснения всех обстоятельств ДТП.

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