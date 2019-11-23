Моя киска хочет кушать! Украл две упаковки корма для кошек из зоомагаина житель Новосибирска

Ущерб составил более трех тысяч рублей. Полиции по подозрению в краже задержала 30-летнего мужчину.

Украл две упаковки корма для кошек из зоомагаина житель Новосибирска

12 ноября в полицию обратился представитель зоомагазина расположенного по улице Авиастроителей с заявлением, что из торгового зала неизвестный похитил 2 упаковки корма для кошек. Ущерб составил более трех тысяч рублей, сообщает сайт МВД по НСО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску по подозрению в краже был задержан 30-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.