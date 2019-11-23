23.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Моя киска хочет кушать! Украл две упаковки корма для кошек из зоомагаина житель Новосибирска

16:49 23.11.2019 Фото: www.pexels.com
0

Ущерб составил более трех тысяч рублей. Полиции по подозрению в краже задержала 30-летнего мужчину.

Моя киска хочет кушать! Украл две упаковки корма для кошек из зоомагаина житель Новосибирска
Украл две упаковки корма для кошек из зоомагаина житель Новосибирска

12 ноября в полицию обратился представитель зоомагазина расположенного по улице Авиастроителей с заявлением, что из торгового зала неизвестный похитил 2 упаковки корма для кошек. Ущерб составил более трех тысяч рублей, сообщает сайт МВД по НСО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску по подозрению в краже был задержан 30-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем же воровал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Моя киска хочет кушать! Украл две упаковки корма для кошек из зоомагаина житель Новосибирска
16:49 23-11-2019
Моя киска хочет кушать! Украл две упаковки корма для кошек из зоомагаина житель Новосибирска
Погиб один и четверо серьезно пострадали в массовом ДТП на трассе Р-255 под Новосибирском
16:42 23-11-2019
Погиб один и четверо серьезно пострадали в массовом ДТП на трассе Р-255 под Новосибирском
Пятиклассник Алексей Мартыненко спас детей на пожаре в лагере "Холдоми". Погиб сам
16:29 23-11-2019
Пятиклассник Алексей Мартыненко спас детей на пожаре в лагере
Убил школьницу в ванной электрический ток от зарядника смартфона в Ленске
16:21 23-11-2019
Убил школьницу в ванной электрический ток от зарядника смартфона в Ленске
Пальмовое масло: вред или польза?
15:15 23-11-2019
Пальмовое масло: вред или польза?
6 способов уложить гостей в маленькой квартире
14:52 23-11-2019
6 способов уложить гостей в маленькой квартире
Признаки рака печени: понос, спазмы в животе, пожелтение кожи
14:48 23-11-2019
Признаки рака печени: понос, спазмы в животе, пожелтение кожи
Как скрыть отросшие корни волос?
14:46 23-11-2019
Как скрыть отросшие корни волос?
БердскЖутко полыхает на видео легковушка с номером 955 на трассе Р-256 около п.Вега под Бердском 5
12:03 23-11-2019
Жутко полыхает на видео легковушка с номером 955 на трассе Р-256 около п.Вега под Бердском
Можно ли использовать колючую проволоку для огораживания участка? 2
00:13 23-11-2019
Можно ли использовать колючую проволоку для огораживания участка?